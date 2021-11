何時宣布選總統？川普：期中選舉後再看看

前總統川普受訪時表示,是否2024參選,過了2022期中選舉後再說。(Getty Images)

前總統川普 8日接受福斯新聞網(Fox News)專訪時說,「可能」(probably)等到2022年期中選舉 結束後,才宣布是否參加2024年總統大選。川普說:「我現在當然有在思考,過一陣子再看看。」

川普在訪問中說,如果決定再戰2024,「坦白說,很多人將覺得非常高興」。他表示,期中選舉過後可能將對於是否參選做出宣布。他表示,考慮是否再次參選,並不代表已經決定要選。他說,很多人都在等待他的決定。

新聞網站「國會山莊報」(The Hills)分析,川普透露口風將等期中選舉結束才宣布是否參選,讓某些共和黨 員得以鬆一口氣。部分共和黨人一直頗為擔心,萬一川普很早就宣布參加2024年大選,可能讓民主黨在2022年期中選舉找到許多能夠批評共和黨的有力論點。

如果共和黨要贏回國會多數席次,在眾議院只要比現在多出五席,在參院則只須再拿一席即可。上周在維吉尼亞州、新澤西州的地方選舉,共和黨表現比原本預期來得亮麗,讓共和黨陣營彷彿吃了一顆定心丸。

從維吉尼亞州及新澤西州地方選舉結果可以看出,共和黨已贏回郊區選票及獨立選票。這兩大區域的選民在川普執政期間紛紛棄共和黨而去,某些共和黨員因此質疑,川普催票能力是否已經大不如前。

另一方面,美國廣播公司(ABC)華府分社主任卡爾(Jonathan Karl)在16日即將出版的新書「背叛:川普秀的最終章」(Betrayal: The Final Act of the Trump Show)裡寫道,川普卸任之前倒數幾天,曾經憤憤不平地對共和黨全國委員會(RNC)主席朗娜‧麥克丹尼爾(Ronna McDaniel)說,打算退黨並自組新政黨,而且不在乎如此舉動是否將重挫共和黨。

卡爾在書中寫道,共和黨高層揚言,倘若川普退黨便將採取求償行動,讓川普付出數以百萬元計算的代價,後來川普才打消退黨念頭。