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何時宣布選總統？川普：期中選舉後再看看

記者顏伶如／綜合報導
前總統川普受訪時表示，是否2024參選，過了2022期中選舉後再說。(Getty Images)
前總統川普受訪時表示，是否2024參選，過了2022期中選舉後再說。(Getty Images)

前總統川普8日接受福斯新聞網(Fox News)專訪時說，「可能」(probably)等到2022年期中選舉結束後，才宣布是否參加2024年總統大選。川普說：「我現在當然有在思考，過一陣子再看看。」

川普在訪問中說，如果決定再戰2024，「坦白說，很多人將覺得非常高興」。他表示，期中選舉過後可能將對於是否參選做出宣布。他表示，考慮是否再次參選，並不代表已經決定要選。他說，很多人都在等待他的決定。

新聞網站「國會山莊報」(The Hills)分析，川普透露口風將等期中選舉結束才宣布是否參選，讓某些共和黨員得以鬆一口氣。部分共和黨人一直頗為擔心，萬一川普很早就宣布參加2024年大選，可能讓民主黨在2022年期中選舉找到許多能夠批評共和黨的有力論點。

前總統川普受訪時表示，是否2024參選，過了2022期中選舉後再說。(美聯社)
前總統川普受訪時表示，是否2024參選，過了2022期中選舉後再說。(美聯社)

如果共和黨要贏回國會多數席次，在眾議院只要比現在多出五席，在參院則只須再拿一席即可。上周在維吉尼亞州、新澤西州的地方選舉，共和黨表現比原本預期來得亮麗，讓共和黨陣營彷彿吃了一顆定心丸。

從維吉尼亞州及新澤西州地方選舉結果可以看出，共和黨已贏回郊區選票及獨立選票。這兩大區域的選民在川普執政期間紛紛棄共和黨而去，某些共和黨員因此質疑，川普催票能力是否已經大不如前。

另一方面，美國廣播公司(ABC)華府分社主任卡爾(Jonathan Karl)在16日即將出版的新書「背叛：川普秀的最終章」(Betrayal: The Final Act of the Trump Show)裡寫道，川普卸任之前倒數幾天，曾經憤憤不平地對共和黨全國委員會(RNC)主席朗娜‧麥克丹尼爾(Ronna McDaniel)說，打算退黨並自組新政黨，而且不在乎如此舉動是否將重挫共和黨。

卡爾在書中寫道，共和黨高層揚言，倘若川普退黨便將採取求償行動，讓川普付出數以百萬元計算的代價，後來川普才打消退黨念頭。

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