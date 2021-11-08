美邊界睽違20個月重啟 墨西哥數百輛車排隊等入境

美國8日睽違20個月重開陸空邊境，數以百計的汽車在重啟前來到墨西哥蒂華納市排隊等待赴美。Getty Images

美國 今天睽違20個月重開陸空邊境，數以百計的汽車在重啟前來到墨西哥蒂華納市排隊等待赴美，但接種中國康希諾等未被世界衛生組織批准疫苗 的墨國民眾，仍遭拒之門外。

美國當局規定，入境的外國籍旅客須完整接種食品暨藥物管理局（FDA）或世界衛生組織（WHO）批准的疫苗，這讓施打中國康希諾（CanSino）和俄羅斯衛星-V（Sputnik V）疫苗的墨西哥民眾，無法與身在異鄉的家人團聚。

美國開放陸路入境、鬆綁部分限制後，可能會促使移民動念赴美尋求庇護，構成拜登政府的新考驗。

美國加州民眾龔薩雷茲（Maria Luisa Gonzalez）5日帶著寵物狗前往蒂華納（Tijuana）看獸醫並拜訪親友。回程她在聖地牙哥（San Diego）和蒂華納之間的邊界關卡聖伊席卓入境口岸（San Ysidro），等得失去耐心。

沮喪的龔薩雷茲表示，加快速度的措施沒用，當局設置的路標令人混淆。

蒂華納市議會預期美國重啟邊境後的用路盛況，本週表示已改變部分街道的路線，但民眾仍不知該往哪去。

蒂華納與聖地牙哥的邊境是世界上最繁忙的口岸之一，數以千計的人天天經由此地工作、上學或購物。

不過，並非所有打了疫苗的墨西哥人都能入境美國。

蒂華納一間私立大學的司機斯瓦瑞茲（Donato Suarez）感嘆：「我從沒想過，我會因為接種康希諾疫苗，而無法越過（美墨邊境 ）。」

斯瓦瑞茲希望到美國探視他已近兩年未見的親戚，他說：「我們甚至計劃了邊境重開時要做些什麼。我們只能等了。」

斯瓦瑞茲並表示，在他工作的地方約300人陷入與他相同的困境。