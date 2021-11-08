我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美邊界睽違20個月重啟 墨西哥數百輛車排隊等入境

美媒：衛星拍到解放軍在新疆沙漠地區打造美航母標靶

美邊界睽違20個月重啟 墨西哥數百輛車排隊等入境

中央社／墨西哥蒂華納8日綜合外電報導
美國8日睽違20個月重開陸空邊境，數以百計的汽車在重啟前來到墨西哥蒂華納市排隊等待赴美。Getty Images
美國8日睽違20個月重開陸空邊境，數以百計的汽車在重啟前來到墨西哥蒂華納市排隊等待赴美。Getty Images

美國今天睽違20個月重開陸空邊境，數以百計的汽車在重啟前來到墨西哥蒂華納市排隊等待赴美，但接種中國康希諾等未被世界衛生組織批准疫苗的墨國民眾，仍遭拒之門外。

美國當局規定，入境的外國籍旅客須完整接種食品暨藥物管理局（FDA）或世界衛生組織（WHO）批准的疫苗，這讓施打中國康希諾（CanSino）和俄羅斯衛星-V（Sputnik V）疫苗的墨西哥民眾，無法與身在異鄉的家人團聚。

美國開放陸路入境、鬆綁部分限制後，可能會促使移民動念赴美尋求庇護，構成拜登政府的新考驗。

美國加州民眾龔薩雷茲（Maria Luisa Gonzalez）5日帶著寵物狗前往蒂華納（Tijuana）看獸醫並拜訪親友。回程她在聖地牙哥（San Diego）和蒂華納之間的邊界關卡聖伊席卓入境口岸（San Ysidro），等得失去耐心。

沮喪的龔薩雷茲表示，加快速度的措施沒用，當局設置的路標令人混淆。

蒂華納市議會預期美國重啟邊境後的用路盛況，本週表示已改變部分街道的路線，但民眾仍不知該往哪去。

蒂華納與聖地牙哥的邊境是世界上最繁忙的口岸之一，數以千計的人天天經由此地工作、上學或購物。

不過，並非所有打了疫苗的墨西哥人都能入境美國。

蒂華納一間私立大學的司機斯瓦瑞茲（Donato Suarez）感嘆：「我從沒想過，我會因為接種康希諾疫苗，而無法越過（美墨邊境）。」

斯瓦瑞茲希望到美國探視他已近兩年未見的親戚，他說：「我們甚至計劃了邊境重開時要做些什麼。我們只能等了。」

斯瓦瑞茲並表示，在他工作的地方約300人陷入與他相同的困境。

美國 美墨邊境 疫苗

上一則

美媒：衛星拍到解放軍在新疆沙漠地區打造美航母標靶

下一則

氣候峰會「談錢傷感情」 富國反對賠償窮國暖化損失

延伸閱讀

指買到即期AZ理由離譜 柯文哲嗆莊人祥：是智商不到70？

指買到即期AZ理由離譜 柯文哲嗆莊人祥：是智商不到70？
防疫旅館貴又少 趙少康：入境應採不同強度管制措施

防疫旅館貴又少 趙少康：入境應採不同強度管制措施
有提告、有豁免… 400萬聯邦員工須完成接種 考驗拜登

有提告、有豁免… 400萬聯邦員工須完成接種 考驗拜登
兒童該不該打疫苗？伊州離婚夫妻為此鬧上法院

兒童該不該打疫苗？伊州離婚夫妻為此鬧上法院

熱門新聞

美國大部分地區7日凌晨時間要撥慢一小時，代表夏令時間結束，可享受多一小時睡眠。Getty Images

又要調時鐘了 為什麼我們要這樣對待自己？

2021-11-05 18:31
波士頓選出第一位華裔女市長吳弭(Michelle Wu)。（美聯社）

吳弭勝選 波士頓選出首位華裔女市長

2021-11-02 22:58
拜登。（路透）

拜登當選後連聲謝都沒有 大金主：不再捐1毛錢給民主黨

2021-11-04 21:13
日光節約時間7日凌晨結束，時鐘撥慢一個小時，屆時美國北部各州居民早晨出門時，天可能才朦朦亮。圖為緬因州波特蘭的清晨。(美聯社)

日光節約時間結束 專家建議這樣調整作息更健康

2021-11-06 07:04
美國海軍證實，美軍海狼級核動力潛艦「康乃狄克號」（USS Connecticut，SSN-22）10月初在南海作業時撞到一座未知海底山。(美聯社資料照)

美造價30億美元核潛艦 為何無法閃過海底山脈？

2021-11-05 13:14
吳弭當選波士頓首位華裔市長。(美聯社)

吳弭當選波士頓首位華裔市長 維吉尼亞變天

2021-11-03 02:30

超人氣

更多 >
「新冠就像一把火」美20州確診上升 醫療再度吃緊

「新冠就像一把火」美20州確診上升 醫療再度吃緊
蔣經國4子女 在台都有義父

蔣經國4子女 在台都有義父
北加880公路發生槍戰 華裔童遭流彈波及亡

北加880公路發生槍戰 華裔童遭流彈波及亡
習近平六中全會為連任鋪路 3個「歷史決議」一次看

習近平六中全會為連任鋪路 3個「歷史決議」一次看
比爾蓋茲點名：這些巨頭公司30年後「股價會垮」

比爾蓋茲點名：這些巨頭公司30年後「股價會垮」