美媒：衛星拍到解放軍在新疆沙漠地區打造美航母標靶

美國海軍研究協會新聞（USNI News）7日報導，中共解放軍在塔克拉瑪干沙漠打造美國航空母艦和其他戰艦的形狀標靶，也有大面積軌道系統模擬目標船艦移動。 路透

美國 海軍研究協會新聞（USNI News）7日報導，中共解放軍 在塔克拉瑪干沙漠打造美國航空母艦和其他戰艦的形狀標靶，也有大面積軌道系統模擬目標船艦移動。

根據Mazar提供的衛星圖片，在新疆若羌地區，有一艘航母和至少兩艘美國勃克級驅逐艦被用做形狀標靶，該地區鄰近過去中方自稱「航母殺手」的東風21D中程反艦彈道飛彈的試射場。

根據報導，這意味著中國 持續以美軍軍艦為重點，聚焦解放軍「反制航母」能力；且相較伊朗海軍在波斯灣設置的粗糙標靶，中方所做的形狀標靶更加清楚精細。

衛星照片顯示，模擬的美軍航母為平坦表面，沒有艦島、飛行起降設備等細節；其勃克級驅逐艦的模擬標靶圖像更為精確，有類似儀器用的直立標桿等艦艇內部細節。

此外，報導指出，這項設施還包含大面積的軌道系統，根據Mazar10月拍攝的照片，在6公尺寬的軌道上，出現75公尺長、搭載大量儀器的船型目標物，被認為可能用來模擬船艦移動，供地面設施鎖定追蹤。

報導指出，該設施可能是在10月初建成，還沒有看到遭武器攻擊的痕跡，也不清楚會供哪些武器測試；從目前拍到的現地複雜程度而言，解放軍正在持續投資嚇阻力量，以限制美國海軍靠近中國的能力，尤其是針對美國航母。

報導指出，中國有數項反艦彈道飛彈計畫，陸基東風21D的射程約1500公里，較大的東風26射程約3700公里；這並非中國首度在沙漠地區設置航母標靶，2003年以來，在內蒙古戈壁灘的甘肅酒泉衛星發射中心（又稱解放軍第20試驗訓練基地）就發現有等比例航艦輪廓的混凝土石板被作為標靶，曾拍到打靶過的彈坑且數度修復再使用，這次在新疆地區發現的新設施更為先進完備，能趨近中方想要模擬的目標。