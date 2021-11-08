六中全會將通過中共第3份歷史決議 為習近平連任鋪路

中共總書記習近平在六中全會上將為他的長期執政定下基調。(新華社)

中共 19屆六中全會8日起在北京召開，將審議通過「關於黨的百年奮鬥重大成就和歷史經驗的決議」，這是中共黨史上繼1945年和1981年後第三個「歷史決議」。這份歷史決議將突顯中共總書記習近平 的功績，使其與毛澤東、鄧小平看齊，為中共20大後繼續掌權鋪路。

中共黨史上的第一份歷史決議，是在1945年六屆七中全會通過「關於若干歷史問題的決議」，該決議對1921年中共建黨以來路線鬥爭進行總結。決議通過後不久，中共召開七大，確立了毛澤東思想在全黨的指導地位。

1981年6月，中共11屆六中全會通過「關於建國以來黨的若干歷史問題的決議」，對1949年中共建政後一系列重大歷史問題進行總結，主要是否定文革及評價毛澤東的歷史功過，同時確立鄧小平的核心領導地位。

針對第三份歷史決議，香港明報引述北京知情人士指，新決議將首次確立毛、鄧江胡及習的中共百年「三段論」畫分，進一步突出習近平的功績，為中共20大習繼續掌舵執政掃清障礙。新決議較之前解決「歷史問題」相比，側重總結「重大成就和歷史經驗」。

新加坡聯合早報引述有關人士指，前兩份歷史決議主要解決黨內有爭議的重大歷史問題，以統一全黨思想，而目前中共並無亟待解決的重大歷史問題，因此新決議將著重闡述中共百年成就，特別是18大後的成果，進一步明確在習近平新時代面臨的歷史任務和前進方向。

台北的政治大學東亞所長王信賢分析，第三份歷史決議跟前兩份有聯繫也有區別，聯繫在於都談中共合法性和正統性，區別則是「毛讓中國 站起來，鄧讓中國富起來，習讓中國強起來」，三者比肩而立。習並認定，中國當今面臨「百年未有之大變局」，在此變局下，棒子交到手上，這是有歷史定位的。

新決議是否會涉及歷史爭議事件？王信賢表示，習近平已提過「兩個互不否定」(改革開放前、後30年不能相互否定)和正確的黨史觀，立場已很清楚；以前提到文革，都會說是錯誤的決定，但過去兩年中共關於思想政治課程的課綱，已修改為諸如艱辛探索等說法，這就是「兩個互不否定」的體現。

王信賢認為重點仍在本身的歷史定位，毛決議處理1921到1945年期間路線爭論；鄧處理1949到1981年之間，未涉及毛決議的時期，也就是說，毛的歷史決議，鄧是同意的。但現在習要處理的是建黨以來的百年歷史，時間跨度涵蓋了前兩份歷史決議，就此而論，習決議是對中共百年黨史「整體的詮釋」。