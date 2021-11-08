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中共20大人事去年6月就布局 常委未必維持7人

記者羅印冲╱專題報導
有消息指，中共總書記習近平為進一步集中權力，20大政治局常委「未必維持七人」。圖為7位19大政治局常委。(新華社資料照片)
有消息指，中共總書記習近平為進一步集中權力，20大政治局常委「未必維持七人」。圖為7位19大政治局常委。(新華社資料照片)

中共19屆六中全會召開前夕，已有部分省級一把手換人，人事布局浮上檯面。學者研究，從中共中組部長陳希動向顯示，中共20大人事布局從去年6月就已啟動。另有消息指，中共總書記習近平為進一步集中權力，20大政治局常委「未必維持七人」，常委安排將會成為議題。

胡錦濤時代政治局常委九人，曾被形容為「九龍治水」，各管一方。中共18大後習近平掌權，政治局常委改為七人，權勢更集中。中共20大政治局常委人數是否會再縮減，將成為觀察中共政局發展的指標。

政大東亞所長王信賢稱，考慮到人數越少越好控制，20大政治局常委是否維持七人，或有變數，雖然時間大概還有一年，但這會成為一個議題。

有關20大的人事布局，他研究近年習近平的地方考察發現，過去習赴地方一定帶兩個人，中辦主任丁薛祥和發改委主任何立峰，副總理劉鶴也滿常跟隨，另有一位軍委副主席，因為會考察地方部隊。

王信賢指，去年6月前，基本上陳希都不會跟去，但從去年6月到現在，習近平十多次的地方考察，陳希都跟著，可研判從當時就開始安排黨代會的人選，20大人事布局早已啟動。

六中全會前，中共官方掀起鋪天蓋地的監管風暴，席捲科技金融、網路通訊、地產界、娛樂圈、補教業和電玩產業等，為何選在此時四面出擊？

王信賢形容，這可視為一場官員晉升錦標賽。即老大定下方向，接下來就是下面的人全力表現，各系統要拿出成果。過去是看經濟成長和維穩，現在就是「共同富裕」這個概念，目前都還在這個內部競爭過程中。

19屆六中全會如何為中共指明未來方向？台北的國防安全研究院中共政軍與作戰概念所博士後研究梁書瑗分析，這次全會應有別於毛、鄧所主導的兩次歷史決議。她指出，習與毛、鄧最大差異在於，權力來源為自身所掌握的職務與相應的體制架構，而非來自於與毛、鄧一樣的革命功勳。習需概括承受前人締造的成就與歷史問題，在體制內調整制度漸次修補之。

中共 習近平 風暴

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