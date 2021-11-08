缺電、疫情…中國10月貿易順差845億 仍創新高

中國10月出口3002.2億美元，年增27.1%，進口2156.8億美元，年增20.6%。圖為山東青島港。(新華社)

中國 海關總署7日公布10月進出口數據顯示，出口金額成長幅度較進口高出近7個百分點，導致10月貿易順差持續擴大至845.4億美元，創歷史新高，年增47.5%。

「彭博」分析指，強勁的貿易表現，為中國經濟提供支持，彌補房企債務危機、缺電致工業生產減慢、疫情 再現致消費放緩等負面因素的影響。

此前由「財聯社」所做的「C50風向指數」調查預估中國10月貿易順差僅659.6億美元。報導引述英大證券研究所所長鄭後成表示，有鑑於美國 眾院日前通過1.3兆元基建法案，短期內美國的貿易逆差還將繼續處於高點，中國11、12月的貿易順差預期，也將繼續保持在高峰。

中國海關總署統計，今年10月，中國進出口金額5159億美元，年增24.3%。其中，出口3002.2億美元，年增27.1%，進口2156.8億美元，年增20.6%，另貿易順差845.4億美元，年增47.5%。

累計今年前十月，中國整體外貿進出口金額為4.89兆美元，年增31.9%。其中，出口2.7兆美元，年增32.3%，進口2.19兆美元，年增31.4%，貿易順差累計達5106.3億美元，年增36.6%。

中國海關總署表示，今年前十月，對東協、歐盟和美國等主要貿易夥伴進出口均增長，其中，民營企業增速最快，比重提升，另機電產品和勞動密集型產品出口均增；大宗物品方面，鐵礦砂、原油、大豆等商品進口量減價揚，煤、天然氣進口量價齊升。

中國海關總署發言人李魁文日前指出，受去年高基期影響，今年第四季外貿增速可能回落，但總體向好的趨勢不會改變，全年仍有望實現較快增長。對於運力問題，他坦言，由於境外疫情，導致部分境外港口擁堵嚴重、國際物流供應鏈不暢，針對這一情況，近期有關部門已經作了大量工作緩解運力緊張局面。

分析並指，出口數據強勁與冬季節日將至，海外需求強勁，以及限電問題紓緩、受疫情影響的供應鏈改善有關。雖然中國早前缺電影響工業出產，但在政府強力干預下，情況有所改善。