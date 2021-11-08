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紐時：關注自身歷史地位 成習近平政治核心

記者胡玉立╱綜合報導
紐約時報分析，值此執政關鍵時刻，習近平對歷史的關注已成他的政治議程核心。(新華社資料照片)
紐約時報分析，值此執政關鍵時刻，習近平對歷史的關注已成他的政治議程核心。(新華社資料照片)

沒有哪個近代中國領導人比習近平更關注歷史和自己的歷史地位；紐約時報7日分析報導，值此執政關鍵時刻，習近平對歷史的關注已成他的政治議程核心。8日北京召開的六中全會將發布「決議」，正式重新評估中國共產黨百年歷史，將習近平的歷史地位抬高為與毛澤東和鄧小平同樣偉大的劃時代領導人，權力更形鞏固。

紐西蘭漢學家白傑明(Geremie R. Barmé)表示，「這一切都是要為中國創造一個圍繞共產黨和習近平的全新時空，呈現習近平正乘著歷史浪潮走向未來；這其實不是一項有關過去歷史的決議，而是關於未來領導權的決議。」

紐時指出，中共中央委員會決議重評黨史，表面上是歷史問題，卻必然會在未來幾十年塑造中國政治和社會。現年68歲的習近平沒有暗示要退休，但全長531頁的全新官方「簡要」黨史，卻有四分之一篇幅是在描述他的九年執政功績。

這份精心策畫的黨史是同類文件中的第三份，肯定會成為思想宣揚運動焦點；將決定當局如何在教科書、電影電視節目和課堂中教授中國近代史，也將鼓勵審查員和警察對任何嘲笑甚至質疑共產主義事業和「烈士」的人，實施更嚴厲的法律；它也會提醒官員和公民，習近平正在定義這個時代，要求他們效忠。

紐時評析指出，透過抬高習近平的歷史地位、鞏固權威，習近平很可能會在明年年底的黨代會贏得另一個五年領導人任期。這份歷史文件可能會在11日六中全會結束幾天後公布，以擋下對習近平歷史紀錄的任何質疑。決議發布之後，相關批評可能被視為異端邪說。

中共官媒人民日報已開始稱讚習近平是戰勝疫情和其他危機的「核心領導人」；評論指稱，在中國崛起可能面臨國內經濟風險或美國等西方大國敵意威脅之際，習近平是此危機時段所需的堅毅領袖；「習近平無疑是掌握歷史潮流的核心人物，」官方通訊社新華社寫道。

此項重修黨史決議，可能會全面介紹現代中國，透過賦予習近平莊嚴的歷史命運，協助證明習近平政策是正確的。黨史新決議文件在有關現代中國崛起的分階段描述中指出，毛澤東領導國家反抗壓迫，鄧小平帶來繁榮，而現在，習近平正推動國家進入國力強盛新時代。未來幾年，習近平的首要任務是透過「共榮」計畫消除財富不平等，減少中國對進口技術的依賴，繼續軍隊現代化，為潛在衝突做好準備。

被視為中國通的澳洲前總理、現任亞洲協會(Asia Society)主席陸克文(Kevin Rudd)說，習近平的歷史觀提供了一個「意識形態框架」，證明「黨更加干預政經外交政策是合理的」，陸克文說：「習近平身為革命家習仲勳之子，堅信革命不能隨波逐流。」

對習近平來說，捍衛中國共產黨的革命遺產是一項個人追求。他一再表示，隨著中國離革命根源越來越遠，他擔心官員和公民對黨失去信心的風險越來越大；習近平曾引用清代學者龔自珍的話表示，「欲要亡其國，必先亡其史。」

維也納大學退休教授魏格林(Susanne Weigelin-Schwiedrzik)表示，新決議可能會同時讚揚毛澤東和鄧小平，並強調只有習近平才能應對中國崛起的新時代。黨史有關習近平的描述將是：「習近平像海綿一樣可以吸納和匯集毛與鄧所有正面的東西；他是中國歷史的歸向，且已達到無可超越的境界。」

習近平 中國 退休

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