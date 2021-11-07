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氣候峰會台灣日 蔡英文視訊向國際宣示2050淨零碳排

特派記者林奐成／格拉斯哥報導
全球關注的氣候峰會，台灣代表團7日在格拉斯哥舉辦台灣日活動。特派記者林奐成/攝影
全球關注的氣候峰會，台灣代表團7日在格拉斯哥舉辦台灣日活動。特派記者林奐成/攝影

聯合國第26屆氣候大會（COP26）舉行期間，台灣團前進蘇格蘭格拉斯哥最重要的活動「台灣日」今天登場，在市中心的Radisson Blu飯店舉辦一系列論壇，分享台灣綠能與社會企業發展，更邀請蘇格蘭政界人士與再生能源業者，針對氣候行動進行交流，向國際社會展現台灣對抗氣候變遷的決心。

蔡英文總統透過影片，向國際與會人士宣示台灣的2050年淨零排放決心，也將目標入法，更推動離岸風電等再生能源，「台灣致力成為亞洲的綠能產業中心」，台灣在氣候變遷大會不缺席。

COP26有40國達成廢煤承諾，台灣是否有廢煤時間表？台灣COP26代表團團長及環保署副署長沈志修接受本報訪問時表示，要達到2050年淨零碳排，最重要的是能源轉型，台灣已訂出2025年再生能源達到20%，天然氣增加到50%，「讓燃煤低於30%以下」，並提升能源效率，減少用電。

沈志修強調，希望2030年可以繼續增加綠能，再減少燃煤使用，「我相信可以呼應COP26大家關注的燃煤議題，我們希望讓燃煤降到最低」。

COP26各國提出減碳具體做法，台灣是否有減碳時間表？沈志修強調，會將2050年淨零排放的目標放入現在修正的《氣候變遷因應法》，現在雖然很多國宣示淨零，但是台灣是少數將此寫入法律的國家。

沈志修說，「要達到這個目標，必須要檢視路徑，我們在2050年淨零目標之前，每5年滾動檢討，2025目標是跟2005年比較，碳排量要減少10%，2030年要減少20%」。後面這段時間，台灣跟國家合作研發新的技術，例如氫能、儲能技術，相信有機會能達標。

碳費費率方面，「國際關注碳定價，特別是歐盟2023年有碳邊境調整機制，我們企業都感受到，特別我們是外貿輸出國家，要跟國際接軌」。政府估計，針對碳費費率，希望在明年母法通過之後，子法來研訂費率，會參考國際目前的碳費，特別是亞洲地區的日韓與歐盟，「碳費如果訂的太低，就沒有誘因，但是如果訂得太高，會影響企業轉型，所以特別需要國內充分溝通。」

台灣COP26代表團團長及環保署副署長沈志修將和國際分享，台灣在對抗氣候變遷問題...
台灣COP26代表團團長及環保署副署長沈志修將和國際分享，台灣在對抗氣候變遷問題上的作法。 特派記者林奐成/攝影

台灣 COP26 綠能

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