政策搖擺 拜登邊境移民計畫…變成大混亂

拜登政府因對無證移民問題毫無準備，讓他的邊境移民計畫由希望演變成大混亂。圖為邊境執法人員在德州抓獲非法越境進入美國的無證移民。（美聯社）

美聯社及德洲AIM Media的調查指出，拜登 總統背負眾多移民維權人士的期盼，對無證移民問題卻毫無準備，結果讓他的邊境移民計畫由希望變成大混亂，也衝擊政府的施政滿意度。

邊境無證移民問題一直是2020年大選的主打議題，拜登早在上任前四個月，顧問團隊已就如何取消川普 強硬無證移民政策展開激烈內部爭辯，最終議而不決；過渡小組內的移民維權成員更駁回一名高級助理提交的備忘錄；備忘錄指出，假如川普的移民政策被廢除，就會有大量非法移民 湧至。

拜登政府因對無證移民問題毫無準備，讓他的邊境移民計畫由希望演變成大混亂。圖為無證移民攜家帶眷從水路偷渡進入德州境內。（Getty Images）

拜登上任時，儘管承認川普的移民政策可能會阻止大量無證移民，卻仍堅持其競選承諾，堅信川普制定的政策不人道，包括「留在墨西哥等候」政策必須拋棄。

他的話一出，無證移民湧至的人數大幅飆升，甚至超過預期，特別是無成人陪同的兒童人數在3月達到最高峰；德州南部邊境6月及7月的無證移民人數更超過以往同期；到9月，1萬5000名海地難民在德州德利奧國際大橋下方的紮營的場面，更是讓全球傻眼，也讓拜登政府受到兩黨的猛烈抨擊。

拜登從一開始就反對川普的「留墨等候」政策，這個正式稱為「移民保護協議」的政策，是將約7萬名尋求庇護者留在墨西哥等待美國移民法庭的聆訊，然而拜登政府卻讓他們先入境，當不少人被裁定遣返墨西哥時，墨西哥大吃一驚，因為這破壞了協議規定，因為墨哥不會接收這些被逐的南美國家難民。

到6、7月時，拜登核心圈子內轉向了強制執行驅逐政策；政府9月19日開始，將約8000名海地移民空運送回海地，這是幾十年來最迅速、大規模驅逐難民或移民的行動之一。

分析認為，拜登政府一直在寬鬆及強硬反應之間搖擺不定，團隊裡又存在無證移民的維權思維，結果使其在政治上處於孤立狀態；與此同時，在取消川普的政策時，卻沒有建立新的庇護系統，這都讓拜登的邊境計畫從希望走向失敗。