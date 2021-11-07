無證客參與勞動 法院：收容中心應支付最低工資

華盛頓州地方法院日前判決，位於塔科馬的全國最大無證移民收容中心經營商GEO應向參與勞動的收容人支付最低工資。圖為無證移民被安排在該中心廚房打掃清潔。（美聯社）

華盛頓州 地方法院10月27日判決，位於塔科馬(Tacoma)、全國最大無證移民 收容中心承包商GEO集團(GEO Group)應該要向參與勞動的收容人支付最低工資；GEO不服，提出上訴，結果這段期間，收容人無工作可做，造成收容中心環境惡劣，甚至食不果腹。

來自巴西的收容人蘇亞雷斯(Jose Soares)在收容中心幫助打掃廁所及拖地，每天可藉此獲得1元的零用金，這讓他們可以在販賣部購買即時麵等食物果腹；不少收容人抱怨收容中心的餐食分量不足。

2017年，兩宗分別由華盛頓州檢察長及收容中心收容人提出的訴訟指控，GEO透過這些收容人獲取暴利；10月27日地方法院陪審團作出結論，認定參與勞動的收容人有權利得到華州每小時13.69元的最低工資。

法院判決指出，GEO「謀取不義巨利」，應該要補償華盛頓州政府，並向1萬名曾經或現在在收容中心參與勞動的收容人補發薪資，追溯到2014年，其總額超過2300萬元；GEO的資產及市值可輕鬆負擔此數字。

華盛頓州法律並未明文規定營利性的拘留中心是否適用該州最低工資，GEO不服，已決定上訴；塔科馬的收容中心並非監獄，而是無證移民在等待政府處理有關程序，決定是否驅逐出境前暫時收容的地方。

結果在GEO提出上訴的這段期間，該收容中心暫停了讓收容人參與志願勞動、賺取零用金的項目；蘇亞雷斯說，現在另一名來自墨西哥 的收容人桑契斯(Ivan Sanchez)表示，這讓收容人除非有親戚接濟，否則不再有更多零用錢添購食物。

另一名來自墨西哥的收容人桑契斯(Ivan Sanchez)表示，現在收容中心內已無人掃地、拖地，環境「非常惡劣」，個人衛生都得自己來，因為警衛不負責環境整潔，結果是收容中心方面與收容人產生矛盾對立。

私人收容中心的管理機關、移民及海關執法局(ICE)要求提供志願勞動的收容人「每天至少1元」的零用金，但仍需遵守各州政府規定或法院判決；而訴訟卷宗顯示，ICE確實同意GEO在訴訟期間暫停塔科馬收容中心志願勞動的計畫。