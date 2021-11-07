美國邊界要重開了 墨西哥人急著補打「認可疫苗」

美國8日起將開放已完整接種WHO認可疫苗14天的墨西哥人入境。圖為墨西哥18歲以上的人接種COVID-19疫苗。(歐新社)

自新冠肺炎疫情爆發以來，美墨邊境已對非必要旅行關閉長達一年又八個月；如今美國 疫情趨緩，聯邦政府宣布自8日起將開放已完整接種世界衛生組織(WHO)認可疫苗 14天者入境，許多需要越境來美國工作或上學的墨西哥 人趕在下周新規定生效前，接種獲得批准的新冠疫苗。

固然只須完整接種就能入境美國，但墨西哥許多民眾接種不在WHO緊急授權名單上的俄製史波尼克(Sputnik)及中製康希諾(CanSino)疫苗，因此即使完整接種此兩款疫苗接種者，仍不得入境美國；因此美國的新規定對有來美需求的墨西哥民眾而言，既是鬆綁，也是緊縮。

墨西哥政府指出，去年向美國各大製藥商訂購的疫苗，都因為量能不足致供應遲延，為解決疫苗短缺問題與墨國國內嚴峻的疫情，轉而向俄羅斯及中國採購大量暫時不在WHO認可名單上的史波尼克與康希諾疫苗；隨著墨國首劑疫苗覆蓋率達57.28%，七日平均確診數確實下降，從8月中旬的1萬8397例降到11月初的2276例，但目前該國仍有380萬人確診、28萬9000人死亡。

許多已接種康希諾疫苗的墨國民眾，看到自己接種的疫苗不在此次美國政府開放入境的名單中，而對自己接種康希諾疫苗感到「後悔」；一名住在美墨邊境城市蒂華納(Tijuana)的教師岡薩雷斯(Jose Gonzalez)就說：「當時之所以打康希諾，是因為根本沒其他選擇，現在我很後悔，考慮飛去洛杉磯打一劑WHO認可的疫苗。」

美國政府針對入境旅客最新頒行的疫苗接種規定對於邊境居民影響猶深，許多民眾家中就有不同國籍成員，也有些人本身具有雙重國籍而需時常往返通勤；接種康希諾疫苗的加州大學墨西哥籍教授加百列．普羅雅希多(Gabriela Preciado)說：「疫情期間大家都很不好過，例如因為防疫管制而無法越境奔喪，因此能否進一步開放疫苗認可名單，是目前美墨兩國要同解決的問題。」