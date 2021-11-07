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政策搖擺 拜登邊境移民計畫…變成大混亂

百人企業強制疫苗令 遭第五巡迴法院「暫時凍結」

記者胡玉立／綜合報導
拜登政府強制命令，要求百人以上企業，在明年1月4日前須讓所有員工接種新冠疫苗或每周接受病毒檢測，6日遭到聯邦第五巡迴上訴法院「暫時凍結」。（路透）
拜登政府強制命令，要求百人以上企業，在明年1月4日前須讓所有員工接種新冠疫苗或每周接受病毒檢測，6日遭到聯邦第五巡迴上訴法院「暫時凍結」。（路透）

拜登政府要求雇主在明年1月4日前須確保員工接種新冠疫苗或每周接受病毒檢測的新規定，6日遭到聯邦第五巡迴上訴法院「暫時凍結」；法院表示將迅速考慮是否針對該疫苗和檢測要求「發布禁制令」，命令拜登政府8日下午提交初步法律文件。

勞工部4日發布的新規定適用於員工百人或以上的企業雇主；但由共和黨總統任命第五巡迴上訴法院的三名法官組成的小組以「重大的法令和憲法問題」為由，暫時禁止執行該規定；全國各地法院幾乎都接獲針對該規定提出的法律訴訟；第五巡迴法院審理的案件原告包括私營企業雇主和眾多共和黨州檢察長。

勞工部首席法律顧問南達(Seema Nanda)表示，政府對其發布這一強制令的權力非常有信心，已做好充分準備上庭辯護。南達在聲明中指出，「職業安全與健康法(Occupational Safety and Health Act)明確賦予職業安全健康管理局(OSHA)於緊急情況下迅速採取行動的權力，該機構發現勞工面臨嚴重危險，需要制定新標準來保護他們。」

該案原告之一是擁有15家雜貨店、聘雇近500名員工的雇主卓斯克萊爾(Brandon Trosclair) ，他在法院做出暫時凍結裁定後聲明表示，此決定「意識到拜登強制令對我這樣的企業造成巨大傷害，是重大起步」。

提出法律挑戰的一方針對這些規定提出幾種不同的法律論據，其中包括聲稱OSHA不當行使只能由國會援引的權力。

第五巡迴上訴法院是最保守的上訴法院之一，6日作出裁決的三名法官均由共和黨總統任命。

拜登最早於9月首次宣布，政府將要求員工百人以上的企業須確保員工在1月4日前全面接種新冠疫苗或每周進行病毒測試；新政策不要求雇主支付檢測費用，除非勞資集體談判協議迫使業主出錢；未接種疫苗的員工除了每周做一次病毒檢測確認陰性反應外，也必須在工作場所戴口罩；不遵守規定的雇主，每次違規可能面臨最高1萬3600元罰款。

拜登表示，他其實也不想宣布這樣的規定，但政府已宣傳好幾個月，仍有民眾拒絕接種疫苗後，讓他別無選擇。

白宮多次表示，他們對於要求接種疫苗的合法性充滿信心；白宮副新聞秘書尚皮耶(Karine Jean-Pierre)5日對媒體表示，「這是為了拯救生命，確保工作場所安全」。

疫苗 拜登 勞工部

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