新加坡防長：台灣問題是「深紅線」 各國應遠離

美、英、澳等國近來頻在印度洋聯合軍演，東南亞各國並不願在中美兩大國間選邊站。(取自美軍印太司令部)

新加坡 「聯合早報」報導，在美國 出席「阿斯本安全論壇」(Aspen Security Forum)的新加坡國防部長黃永宏指出，台灣問題直接牽涉到中國 領導人和中共的政治合法性，這是一條「深紅線」。他事後受訪時重申，各國都應該遠離這條「深紅線」，因為靠得太近就會有誤判形勢的可能，且各國都不希望在中美之間選邊站。

根據報導，論壇上，主持人阿斯本戰略集團聯合主席奈伊問黃永宏，「是否擔心美國目前處理台灣問題的方式」，以及「過程中是否可能出現形勢誤判的情況。」

黃永宏回答稱，誤判的情況可能發生，這是一條「深紅線」。「若為了台灣動武，我想，到時無論是什麼局面，都不會有贏家，所以我的勸告是應該避而遠之。」

他隨後受訪時重申，各國都應該遠離這條「深紅線」，因為靠得太近就會有誤判形勢的可能。一旦衝突發生、動武，將是各方皆輸，不僅是美國和中國，東南亞甚至是全球都會陷入混亂。

黃永宏說，「新加坡建國總理李光耀曾說，東南亞國家需要美國提供的穩定氛圍和軍事安全，這是新加坡政府一貫的看法，直至今日仍是如此。不僅是軍事存在，美國也能在金融和貿易方面引領各國。」

但他同時強調，「中國在過去一、二十年來，成為驅動亞洲經濟發展的引擎」，即使人才的多元性可能還不如美國，但正迎頭趕上；與其把中國視為對手，不如學習如何和中國打交道，他相信拜登政府也意識到這點。黃永宏指出，「美國將中國視為一個正在崛起的大國」，美當今對中的關注度極高，是他擔任國防部長十年來前所未見。

黃永宏說：「新加坡和其他東南亞國家都得益於中國和美國在這個區域的影響力，因此各國都不希望選邊站。既然大家都從中美兩國身上受益，為什麼要選？」

阿斯本安全論壇設立於2010年，著眼於國防和外交事務，本屆論壇於11月2日至4日在華盛頓舉行。