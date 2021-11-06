美軍模擬戰慘輸英軍 參議員霍利籲專注練兵

美軍陸戰隊在加州南部基地演訓。(取自陸戰隊網站)

美英陸戰隊本周在加州 「29棕櫚」(Twentynine Palms)基地展開五天模擬戰爭對抗演練，結果美方慘敗及羞辱性投降；共和黨籍密蘇里州聯邦參議員霍利(Josh Hawley)藉機發難，指責五角大廈只是訓練武裝部隊為文化而戰，而不是真正為戰爭做準備。

這次模擬戰爭演練是在加州南部被稱為全球最大軍事訓練區的「29棕櫚」基地內展開，由美國 陸戰隊與由英國、加拿大、荷蘭及阿聯大公國組成的皇家陸戰隊對陣，在五天演練中，英方盟軍完勝美軍。

演練中，英方幾乎摧毀美方所有陣地，並讓對方傷亡慘重，最後美方取勝無望，在演練半途要求重來。

但美國陸戰隊發言人對「英軍獲勝」的說法表示，演練本來就沒有勝方，所以也沒有投降與重來等說法。

自從美軍從阿富汗狼狽撤軍，加上最近核潛艇「康乃狄克號」在南海撞海底山，正副艦長遭解職後，軍方能力備受質疑。

霍利接受福斯新聞訪問說，他對於美軍的表現實在困感，因為「他們想知道，(參聯會主席)密利 及(國防部長)奧斯丁為何把時間花在向部隊介紹有關白人憤怒(white rage)、批判種族理論的書籍，而不是專注戰爭去練兵。」

密利及奧斯丁今年初在眾議院聽證會分別表示，要了解「白人憤怒」及近千人衝擊國會的原因，也要消除軍中的種族及極端主義。

但霍利認為要訓練美軍，讓他們做擅長的事情，必須停止把軍隊當成巨大的社會實驗，因為這只是左派想要的。

此外，參議院軍事委員會內以參議員殷霍夫(Jim Inhofe)為首的共和黨人，早前也寫信給密利，嚴重關切美軍的表現。