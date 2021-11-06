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參議員提「台灣威懾法」 每年授權20億融資強化防禦

記者張文聲、編譯中心／綜合報導
國務院發言人普萊斯4日在例行記者會表示，美國對台政策不變。(路透資料照片)
國務院發言人普萊斯4日在例行記者會表示，美國對台政策不變。(路透資料照片)

美國聯邦參議院外交委員會共和黨籍副主席芮胥4日與另外五位共和黨參議員，提出「台灣威懾法」(Taiwan Deterrence Act)草案，內容包括授權對台灣一年20億美元的「外國軍事融資」，直到2030年；旨在「增強跨台海威懾與鞏固台灣防禦中國侵略和脅迫的能力」。

「外國軍事融資」是美國政府的贈款和貸款，使其他國家能夠購買美國生產的武器和國防設備。芮胥表示，「期待跟我在國會的同僚、行政部門與台灣就我們在印太共享的切身利益合作」。芮胥等參議員提出的台灣威懾法，另修訂「武器出口管制法」，使美國公司更容易向台灣出售武器。

國務院發言人普萊斯(Ned Price)4日在例行記者會表示，美國對台政策不變，美台防禦關係一直都是基於台灣關係法，美國將恪守基於這項法律的承諾，持續支持台灣自我防衛，反對任何尋求改變現狀的片面行動。

普萊斯表示，「我們依然致力於我們的一個中國政策，這是基於六項保證、美中三聯合公報和台灣關係法。」

記者追問，美國是否會採取軍事行動捍衛台灣；普萊斯重申，基於台灣關係法，並稱台灣關係法說得很清楚，美國的行動會持續台灣關係法保持一致。

此外，普萊斯也說，美國的一個中國政策和北京的觀點不同；不過普萊斯並未進一步解釋。

Politico網站報導，聯邦參院外交委員會兩黨議員都擔心台海情勢會擦槍走火，共和黨議員里施說，美國維持台海微妙平衡已有多年，情勢一旦失控，後果嚴重；民主黨議員麥高文說，美國應該找出方法，防止台海發生衝突。

曾在美國海軍服役的眾院軍事委員會副主席羅瑞亞說，國會應該考慮事先授權拜登總統防衛台灣，一旦中國出兵侵台，美國可以打破「戰略模糊」，立即由總統下令軍事干預，而不必等待國會授權；不過民主黨議員梅南德茲認為，如果拜登需要這樣的授權，他應該主動找國會商談。

歐洲議會「外來勢力干預歐盟民主程序(含假訊息)」特別委員會官方代表團訪台主席古斯曼6日表示，國際社會可以和台灣有更多的互動，才能降低台海發生戰爭的可能，孤立台灣反而會助長戰爭風險。

媒體詢問訪台的歐洲議員，會不會擔心遭中國制裁？古斯曼說，歐盟最基礎的原則是自由、平等、人民尊嚴等，他們跟台灣是民主的互動。他也認為在台灣的歐洲經貿辦事處可以改名「歐盟駐台灣代表處」。

台灣關係法 美國 中國

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