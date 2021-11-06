台防長：和平靠自己爭取 絕不向中國投降

有決心為生存而戰 華爾街日報日前報導稱我國軍是草莓兵後，國防部長邱國正投書該報，文中強調絕不會投降，有決心為生存而戰。圖為邱國正昨天在立法院接受立委質詢。記者林伯東／攝影

華爾街日報5日刊出中華民國國防部 長邱國正投書；邱國正表示，雖然台灣 軍力不是中國 的對手，但正發展不對稱防衛戰略因應，絕不會向中國投降。

華爾街日報日前一篇報導，引述已退伍者的說法，指當前台灣義務役役期只有4個月，服役時多在掃地或看美國電影，再度引發台灣軍隊難與中國一戰的討論。

邱國正投書該報，在這篇題為「台灣不會對中國投降」(Taiwan Won't Capitulate to China)的投書表示，台灣軍人明白和平要靠自己爭取，「我們不會向中國投降。我們有決心和能力克服挑戰。以和平與區域安全為念，我們決心為中華民國的生存與繁榮，以及所有台灣人民的安全與福祉而戰。」

邱國正表示，人民解放軍持續在印太地區擴大軍力投放，在東海與南海的軍事活動讓許多國家不安，更在台灣海峽發動「灰色地帶衝突」持續騷擾台灣。

「我是中華民國也稱台灣的捍衛者。」邱國正寫道，他是訓練有素以抵抗解放軍威脅的軍人，在1996年台海危機時擔任師部參謀長，「但當前情勢是我40年前從軍以來最具挑戰性的。」

邱國正表示，中國從未放棄併吞台灣的野心，準備對抗中國所有可能的軍事行動，已成為中華民國軍隊的日常，「我們以最高忠誠服務國家，捍衛自由與民主，讓台灣民眾的生活和政治體系能如常運作。」

「但和平無法保證可永遠持續。」邱國正表示，無論在資源、人力和軍事科技上，台灣都無法與中國匹敵，這是嚴峻的現實；中國意在迅速奪取台灣，不讓任何第三方勢力有機會介入；因此，台灣正發展不對稱防衛戰略，以台灣海峽為天然緩衝，增加國防支出於建構機動、長距離及精準打擊能力，開發中的武器系統亦有助台灣建立多層次及多領域防衛能力，以期在對抗強大許多倍的敵人時，可以扭轉乾坤。

邱國正表示，台灣自2012年由徵兵制轉為募兵制，軍隊轉型為菁英式作業，專業軍人操作精密武器系統，高素質的人力和定期戰鬥演習，強化了台灣的作戰能力；國軍將基地的基礎維護工作外包，讓軍隊可專注訓練與作戰準備，這些轉變，讓每年實彈訓練和軍事演習更加熟練與改進。

邱國正寫道，另一個優先要務是改革後備軍力，國防部將於明年成立「防衛後備動員署」，職司管理全面防衛動員，跨部會協調並統整全國的人力與資源；透過平日的規畫與演習，後備部隊將可在戰爭時支援軍事行動；此外，國防部也計畫強化後備軍人訓練，並改進組織、裝備和任務，強化台灣整體防衛能力。