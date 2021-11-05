輝瑞抗新冠病毒口服藥傳捷報 降低重症風險89%

輝瑞藥廠（Pfizer）宣布針對新冠肺炎的抗病毒口服藥初步試驗結果，能降低重症與死亡風險89%。路透

美國輝瑞 藥廠（Pfizer）今日宣布針對新冠肺炎 的抗病毒口服藥初步試驗結果，相當令人振奮，能夠降低重症與死亡風險89%，甚至比默沙東（Merck & Co.）先前公布的抗病毒藥結果還要好。輝瑞股價5日盤前大漲10.7%。

輝瑞表示，實驗性口服藥Paxlovid對1,219名新冠患者的實驗，在出現症狀後三天內投藥，28天過後服藥的實驗組僅有0.8%病重必須住院，無人死亡。相較之下，服用安慰劑的對照組有7%重症或死亡，死亡病例有7人。比對之下，Paxlovid對於重症與死亡的防護力達到89%。

這項實驗結果比默沙東的莫納皮拉韋（molnupiravir）上月公布的結果更好；莫納皮拉韋當時的實驗結果顯示，重症、死亡風險可以減半。

輝瑞將把實驗結果送交美國食品藥物管理局（FDA），繼續推動讓Paxlovid可以獲得緊急使用授權（EUA）。英國政府昨日已經核准莫納皮拉韋透過EUA上市，成為對抗新冠肺炎的第一款口服藥。

Paxlovid和莫納皮拉韋一樣，都是針對輕症但有演變成重症危險因素的病人，如有慢性病或肥胖，進行試驗，目標都是讓輕症病人在家療養時能夠自行口服用藥，就像服用克流感一樣，減輕醫院負擔。

輝瑞是把既有的抗病毒藥物抗利托那韋（ritonavir），和新開發的病毒抑制劑PF-07321332共同服用，在染病初期阻斷病毒複製，從而降低病情，讓病人康復得更快。