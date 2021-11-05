COP26焦點「綠色金融」 專訪歐銀副總裁談解方

歐洲復興開發銀行副總裁包曼。特派記者林奐成／攝影

第26屆氣候峰會（COP26 ）主辦國英國一再強調，本屆重點是「綠色金融」（Green Finance），美國總統拜登也稱要籌錢對抗暖化。針對此議題，本報記者在COP會場訪問「歐洲復興開發銀行」（European Bank for Reconstruction and Development）副總裁包曼，他提到該銀行主要致力與私部門合作，將資金導入全球38個國家的計畫，「加強減緩與調適氣候變遷 衝擊」。

歐洲復興開發銀行（歐銀）在這次COP26大會，正式推出名為「氣候行動高影響力夥伴」的基金（High Impact Partnership on Climate Action，HIPCA），目標籌集資金，用於減少溫室氣體排放、加強對抗氣候變遷的韌性及環境保護，已獲得英國允諾注資5000萬英鎊（約6721.8萬美元）。

第26屆氣候峰會正在英國召開。特派記者林奐成／攝影

包曼（Mark Bowman）表示：「如果要成功達成淨零排放，全球必須要動員數以億計的資金，例如透過政府直接出資或多邊開發銀行。」多邊開發銀行（MDB）指的是由超過2個以上國家許可成立的國際金融機構，募集資金來援助貧國，現在越來越關注氣候變遷領域。

「歐洲復興開發銀行的商業模式非常特別，我們主要與私人部門合作，但我們的投資 ，也會結合政策建議與專家技術。」包曼強調，歐銀主要目標是動員私人部門的資金，用於援助發展中國家的私部門計劃。該銀行利用各種金融工具，包括支持「綠色債券」（Green Bond）發展。

他表示，在COP氣候大會，減碳排放當然是重點之一，但歐銀同時關注兩大氣候面向「減緩」（mitigation）與「調適」（adaptation），希望能用資金帶來實際進展。他指出，調適議題牽涉較多公部門與政府的行動，而多邊銀行則更關注減緩議題，「我們在38個國家都有參與計畫，幫助它們達成淨零轉型」。

財團法人國際合作發展基金會投融資處處長柳世紘。特派記者林奐成／攝影

同來參加COP26的「財團法人國際合作發展基金會」（國合會）投融資處處長柳世紘表示，歐銀成立很多投資基金，而HIPCA是其中一個。國合會已加入HIPCA基金，投資轉型中的國家對抗氣候變遷的計畫。他說，此基金以歐洲國家成員為主，亞洲只有台灣參與。

綠色金融如何幫助對抗氣候變遷？柳世紘解釋，很多關於氣候變遷的計畫都來自開發中國家，以及中東歐與北非等國，「在經濟發展過程中，對於氣候韌性更需要，而不是一昧追求經濟成長」，所以歐銀透過區域的分部去參與資助計畫。例如，若有減碳的綠色科技，需要資金就跟歐銀申請，「歐銀會審查是否符合資格，他會尋求各個資金來源的同意，再把錢投下去」。