拜登有信心：預算過關後 支持度會好轉

被指「一人卡全黨」的民主黨籍聯邦參議員曼欽（左）4日警告民主黨若「太左傾」，將必受其害。右為共和黨籍聯邦參議員羅穆尼。（Getty Images）

維吉尼亞府會選舉民主黨 大敗，拜登 總統否認因內鬥拖累，表示對抗新冠疫情大有進展，而國會讓預算案、基礎建設案立法成功後，民眾支持度便會好轉；但幾乎一人卡住全黨的聯邦參議員曼欽則警告民主黨，若是「太左傾」則必受其害。

曼欽警告民主黨：不能太左傾

曼欽在有線電視新聞網(CNN)節目為自己導致預算案卡在國會辯護說，他向來相信拜登是好人，能當選總統的理由正當，民主黨該做的只是團結起來，不能太偏左；他說，美國並非左派或中間偏左國家，而是走中道甚至中間偏右的國家，目前局勢適足以證明這一點，民主黨應該要有能力察覺出來。

美聯社4日報導，左派警告民主黨正逢重大警訊，拜登則說，他設法讓國會通過預算及基建兩案之後，民眾的感受及黨的命運，定會有所改善。

拜登指出，民眾遭逢疫情，壓得喘不過氣來，需要一些喘息空間；鑑於麥考利夫(Terry McAuliffe)在維州州長選舉敗給共和黨 政治素人楊京(Glenn Youngkin)、新澤西州州長墨菲(Phil Murphy)只驚險連任，民主黨必須端出成果，讓民眾改善生活水準，多一些喘息空間。

拜登也不認為民主黨內掣肘，沒讓基建案及預算案過關，損及本周選情；他說極保守派選民大量現身，在紅色(指共和黨)選區投票，而他們是川普的選民，自己不敢打包票是否有能力改變共和黨踴躍投票。

拜登施政爭議不斷 拖累維州選戰

但民調結果與拜登看法大相逕庭；四分之三的選民指出，國會對拜登施政構想的協商爭議不斷，延宕迄今，大大影響他們投票意向，這些人更可能投給楊京。

維州民主黨籍聯邦眾議員柯諾里(Gerry Connolly)表示，共和黨在維州另斬獲副州長及檢察長，全面勝選，此一結果對民主黨及拜登堪稱2022年期中選前的警鐘。

但白宮鑑於歷史趨勢，認為情況沒那麼糟；不管是民主還是共和黨，只要執政，過去12次州長選舉11次都敗選；而墨菲在新澤西州險勝，還是該州44年來頭一次有現任的民主黨籍州長連任成功。

維吉尼亞大學選情分析家康迪克(Kyle Kondik)指出，若歷史真能借鑑，會發現重大立法成功，不必然導致勝選；選民經常不買帳，而且會懲罰太激進的立法。