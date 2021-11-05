出奇制勝、維州變天 共和黨從「學校」找到突破點

共和黨維州大勝，擬主打「家長權」教育政策、白人對種族批判論教育的憎恨來團結全黨，打贏期中選舉及2024年競逐白宮。（美聯社）

共和黨 2日在維州 選舉出奇制勝，正揚旗邁向2022期中選舉；維州選舉最成功的政治策略、也是最強大的勝選推動力，莫過於「利用郊區家長在疫情 期間對學校教育的強烈挫敗感」；「學校」將是共和黨最新也最有力的攻擊重心，也將是團結全黨力量的關鍵議題。

共和黨人正採取行動，激勵關鍵選民群體關注該黨所謂的公立學校「父母權」問題，從根除戴口罩、到要求改變傳授兒童批判式種族主義理論等；共和黨操作許多家長疫情期間被政府抛棄的感受，大發政治利市。

民主黨在全國各地正失去其關鍵重要陣地—郊區和偏遠地區，這些社區有資金充足的公立學校，本應有助民主黨控制國會和白宮，但維州共和黨州長當選人楊京(Glenn Youngkin)視學校為其競選核心，選舉最後幾周迅速將教育議題炒熱，發揮致勝影響力。

楊京宣揚強化家長控制權，攻擊批判式種族理論，激起不少白人選民的恐懼和怨恨；他們警覺到，美國正致力傳授更具批判性的種族主義歷史。

楊京和其他共和黨人更利用溫和選民對教師工會、反應遲鈍的學區委員會、隔離政策，以及學生家長在長達數月遠距學習中對各種指導的廣泛不滿；他的選舉團隊看到亞裔家長擔心進步派致力減少進入天才資優班的限制，非裔家長對教師工會反對特許學校的不滿，以及郊區所有族裔母親疫情時在家中處理大小事的緊繃情緒。

共和黨維州大勝，擬主打「家長權」教育政策、白人對種族批判論教育的憎恨來團結全黨，打贏期中選舉及2024年競逐白宮。（Getty Images）

「這不是黨派之爭。」楊京競選團隊的首席策士羅伊 (Jeff Roe)說，「這關乎每個人。」

維州民主黨候選人麥考利夫(Terry McAuliffe)和黨內盟友譴責對手醜陋攻擊，卻沒有準備好應對選民對學校議題的廣泛憤怒。

楊京2日讓維州「變天」，證實共和黨確有一個能團結不同選民群體的議題；此趨勢在華府郊區最為明顯，楊京在有大量的亞裔、西班牙裔和非裔人口的那一區，表現比前總統川普好很多。

眾院多數黨領袖麥卡錫(Kevin McCarthy)已將教育列為共和黨奪權計畫的關鍵支柱，並承諾提出「父母權利法案」；麥卡錫在選舉之夜致黨團信中寫道：「維州結果展現的是，父母要求在課堂上有更多控制和問責。」

致力推動共和黨進入參眾兩院的超級政治行動委員會「美國十字路口」(American Crossroads)總裁勞歐(Steven Law)表示，此項策略已成熟，可在全國複製，但「有些事情難免可能做得過火，共和黨人對教師本身懷有敵意的攻擊並不明智。」