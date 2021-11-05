「財源不是問題」 1.85兆預算案 眾院民主黨擬包裹闖關

民主黨籍的國會眾院議長波洛西等推動盡快表決拜登總統的1.85兆元社會服務及環境法案與基建案。（美聯社)

1兆元基礎建設法案也將水到渠成

拜登 總統規模1.85兆國內政策預算 包裹法案可望進入表決，民主黨 眾議員4日顯得胸有成竹，另一項規模1兆元基礎建設法案也有希望很快水到渠成，如果在國會立法通過，將是拜登政府重大政績。

美聯社報導，民主黨眾議員原本打算4日晚間便讓法案交付表決，但後來決定挪至5日；白宮官員則忙著打電話向國會議員爭取支持，期盼具有高度指標意義的法案能順利通過。

規模龐大的預算法案若能在眾院表決過關，將是法案送交參院前的關鍵一步，法案內容包括實現拜登內政政策的遠大目標；例如擴大醫療保險服務範圍，為廣大美國民眾提供托兒等社會服務，並以美國有史以來最大手筆的預算，投資於對抗氣候變遷。

國內政策法案與旨在改善全國道路、橋樑及提升網路寬頻的基礎建設法案雙管齊下，讓拜登得以兌現總統大選期間的選舉承諾，要重建歷經新冠疫情危機之後的美國，振興在疫情打擊之下出現變化的經濟。

1.85兆國內政策法案絕大多數預算來源將是向年收入超過40萬元的納稅人增稅，以及對年收入超過1000萬元的納稅人加收5%附加稅(surtax)；大型企業也將面臨15%的最低企業稅率，防止大型企業透過各種抵稅手段逃避繳稅。

民主黨籍的國會眾院議長波洛西（中）等推動盡快表決拜登總統的1.85兆元社會服務及環境法案與基建案。（美聯社)

帶薪家事假、紅藍卡最後關頭列入

最後時刻被列入法案的項目，還包括為美國勞工提供照顧家人的帶薪家事假、降低處方藥品價格、讓700萬名在美國居住的無證移民得以申請效期五年的工作證及國內旅行證，但這項新增移民改革條款能否符合參院預算協調程序規則，目前仍無法確定。

最後時刻被列入法案的項目，還包括了聯邦醫療保險(Medicare，俗稱紅藍卡)降低處方藥價計畫；民主黨員看到維州選舉透露警訊之後，迫切希望完成拜登重大內政法案，否則明年期中選舉恐將失去國會多數席次。

維吉尼亞州等地本周稍早的選舉結果揭曉後，民主黨高層紛紛表示，如今已是國會讓拜登法案拍板通過的時候。

眾院議長波洛西(Nancy Pelosi)4日馬不停蹄為法案奔走，她4日中午記者會上說：「兩項法案我們都會通過。」為了鞏固表決票數，還在眾院留到晚間。

拜登原本內政法案規模為3.5兆，調整後縮小一半，但仍獲得絕大多數民主黨進步派國會議員支持；但中間路線派、預算保守派民主黨眾議員則仍表示反對；五名中間派民主黨眾議員便要求，表決之前希望能有時間完成整體預算評估。