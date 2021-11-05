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401(k)限額提高 每年可多存1000元

記者顏伶如、張筠／綜合報導
攸關退休帳戶的401(k)計畫限額明年起調高1000元。（路透）
攸關退休帳戶的401(k)計畫限額明年起調高1000元。（路透）

國稅局(IRS)4日宣布調高攸關個人退休資金規畫的401(K)計畫供款上限，50歲以下個人從目前每年1萬9500元，明年起調高1000元至2萬500元，50歲及以上者的供款限額也同步增加1000元，至每年最多2萬7000元；國稅局也調整了決定個人退休金帳戶(IRA)和Roth IRA儲蓄存款稅額抵免的收入範圍。

根據稅務法規，401(k)帳戶每年存入金額不得超過上限，國稅局根據每年通貨膨脹變化調整上限。

國會研究處(Congressional Research Service)報告指出，擁有確定提撥制退休帳戶(defined-contribution accounts)的民眾中，2018年間有8.5%存入金額達到上限。

其他與退休帳戶有關的省稅規定，2022年則沒有改變；例如個人退休帳戶(individual retirement accounts，IRAs)每年最高存款上限6000元，年滿50歲以上每年最高存款上限則為6500元。

美國投資公司協會(Investment Company Institute)指出，擁有傳統型個人退休帳戶的民眾中，約有半數存入最高額度，而且比例隨著年齡增長而提高。

另一方面，CNBC有線電視頻道報導，民主黨眾議員推出多項旨在為富人退休帳戶設限的提議，配合「重建美好未來」(Build Back Better)施政法案的稅改計畫。

根據眾院預算委員會(House Budget Committee)3日晚間公布更新提案內容，退休存款帳戶金額超過1000萬元的富人，每年都必須從帳戶提款，新機制將與強制最低提款(Required Minimum Distribution，RMD)類似。

對於某些富人可以占便宜的羅斯個人退休帳戶(Roth IRA)稅制漏洞「後門羅斯」(backdoor Roth)，民主黨眾議員打算修法解決，並且規定一旦退休帳戶餘額超過1000萬元，便不得繼續存款。

CNBC報導，這些措施目的在於避免401(k)退休帳戶及個人退休帳戶，淪為有錢人的避稅天地。

現行法規當中，強制最低提款是以帳戶持有人的年齡有關，而非財富狀況有關。民主黨眾議員提案內容則把這項規定套用在所有年齡的富人身上，要求每年必須從退休帳戶提出某個比例的金額。這項規定可能導致必須為提出金額繳交所得稅。

退休金 眾議員 民主黨

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