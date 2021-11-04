共和黨選舉逆襲 選民對現況失望 學校成戰役最前線

共和黨籍的政治素人楊京一舉讓維州「變天」，已成共和黨崛起的新明星，未來政治前景當不僅限於四年州長任期。圖為他選前在一超市拜票。（Getty Images）

共和黨 2日在維吉尼亞州選舉拿下府會，完勝民主黨 的選舉結果，暴露了民主黨的弱點；紐約時報報導分析，民主黨拿下執政權還未滿周年，眼前儼然已浮現前景看壞的跡象；民主黨除了缺乏如去年總統選舉可爭取選民投票的大環境外，許多議題的話語權更是在共和黨背後追著跑，維州 選舉對民主黨好比一記震天價響的當頭棒喝。

民主黨員 出現危機感

維州州長選舉中，民主黨籍前州長麥考利夫(Terry McAuliffe)輸給堪稱政治素人的共和黨對手楊京(Glenn Youngkin)；紐時分析，拜登總統在2020年大選勝出的維州，現在出現共和黨逆襲，讓民主黨員不禁出現危機感。

對於2022年期中選舉過後能否保住國會多數，民主黨內只有少數人士懷抱高度希望，。

過去五年來，民主黨有著破紀錄的選民投票率，許多民眾憑著一股要讓不適任總統下台的迫切意念，紛紛以選票支持民主黨，但2日的地方選舉結果，卻反映民主黨執政後的政治現實：團結一致對抗的反對目標早已下台，民主黨競選期間多項重點政見，迄今卻遲遲未能兌現。

此外，新冠疫情持續蔓延，讓某些地區的校園，成為上演政治對立的戰場。

紐時指出，從維州州長選舉可以看出，民主黨最大挫敗在於郊區選民支持度下降，意味保守派針對民主黨提出的種族、身份認同等倡議展開反撲的策略奏效；過去這段期間裡，共和黨不斷透過各種操作，把學校變成全美文化戰爭(culture wars)的戰役最前線。

反川能量退燒 基本盤冷漠

這場期中選舉前哨戰的投票結果顯示，民主黨原本憑藉的反川普能量(anti-Trump energy)已退，基本盤支持者變得冷漠；民主黨面臨另一層更加嚴峻的情勢則是，過去讓支持者感到振奮的熱情，現在則變成對現況的失望。

雖然拜登大選期間做出各種承諾，但上台迄今美國都還沒能回歸疫情爆發之前的正常生活。

「民主黨必須嚴肅檢討如何面對挺川派論述。」民主黨選舉顧問塞納(Dan Sena)說，在這次選舉中，民主黨不管在維州或其他地點，都沒能展現政績表現，「展望2022年期中選舉，我們要回答的艱難問題是，這樣的選舉策略到底是不是正確的？」