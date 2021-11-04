楊京勝選公式 明年期中選舉恐難大規模複製

共和黨籍的政治素人楊京一舉讓維州「變天」，已成共和黨崛起的新明星，未來政治前景當不僅限於四年州長任期。圖為他2日晚發表勝選演說。（Getty Images）

共和黨 3日在維吉尼亞州取得驚人的翻盤勝利和在新澤西州意外呈現拉鋸戰，顯示共和黨為這一回合選戰制定出來的腳本，成功修復共和黨在全國搖擺州和郊區的受損形象；但這套公式恐難在明年期中選舉大規模複製。

維州 州長當選人、現年54歲的企業家楊京(Glenn Youngkin)一年前還沒沒無聞，他2日的勝選關鍵，在於刻意遠離共和黨全國組織和重要領袖，特別是前總統川普 。

如今楊京一舉讓維州「變天」，已成共和黨崛起的新明星，未來政治前景當不僅限於四年州長任期；而他逆勢操作的選戰策略，對共和黨及民主黨來說，都將是個教訓。

選舉最後幾個月，楊京一直迴避最能牽動川普陣營激情的分裂議題，包括毫無根據的選舉舞弊議題在內；楊京的首席策士羅伊(Jeff Roe)說：「重要的是候選人，我們不靠歐巴馬、不靠川普，楊京就是楊京。」

這是楊京首度參選，富比世(Forbes)雜誌估計他的個人財富為4.4億元，他為自己這次選舉投注2000萬元，除了買下大量電視廣告，也聘請許多共和黨顧問；不免讓人揣度他的政治企圖心，因為維州州長只有一屆任期。

右翼攻城掠地的熱情局勢，民主黨人的確應該擔心，維州「變天」和新州的拉距戰，可能預示2022年期中選舉的反民主黨浪潮。

共和黨上一次拿下維州勝利是在2009年由麥克唐納(Bob McDonnell)贏得州長，次年，民主黨丟掉眾院63席和參院6席。今年，民主黨國會席次下降外加黨內功能失調，讓共和黨更加有機可趁。

維州和新州共和黨人都採取雷同策略：「安撫川普基本盤，但避開川普及其政治品牌」；出人意料的是，川普也保持低調，只以視訊方式遠距現身，並在選戰最後向支持者發送電郵為楊京催票。

新州共和黨州長候選人西塔瑞利(Jack Ciattarelli)最後幾周也與川普保持距離，甚至稱他不適合擔任總統，換來川普對他不發一語。

川普身為共和黨當家領袖，在選戰中的沉默表現，令人側目；但兩位共和黨候選人均以親川普式的抱怨和不滿來激勵川普基本盤，也許是為了避免遭川普反對，楊京競選團隊努力將所有知名共和黨人拒之門外。

結果，美聯社選民投票調查顯示，維州有一半選民對楊京抱持好評價，一半選民對川普抱持「非常不好」的評價。