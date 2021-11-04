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曼欽看選舉：不敢相信 促兆元基建案快過關吧

記者顏伶如／綜合報導
民主黨溫和派關鍵人物、西維吉尼亞州聯邦參議員曼欽(中)3日對共和黨在維吉尼亞州選舉勝出的結果「不敢相信」。（美聯社）
民主黨溫和派關鍵人物、西維吉尼亞州聯邦參議員曼欽(中)3日對共和黨在維吉尼亞州選舉勝出的結果「不敢相信」。（美聯社）

規模1.85兆民主黨預算大綱磋商過程中，由於中間派關鍵人物西維吉尼亞州聯邦參議員曼欽(Joe Manchin)有不同意見而進展緩慢；曼欽3日表示，對於共和黨2日在維吉尼亞州選舉勝出的結果「不敢相信」，卻證明了他對通貨膨脹、「重建美好未來」法案(Build Back Better Act)在眾院匆匆通過等問題的疑慮，都是有道理的。

不過，民主黨進步派反而指出，黨的路線應進一步左傾。

曼欽指出，拜登總統2020年大選在維州得票率領先高達10%，但州長選舉卻由共和黨候選人楊京(Glenn Youngkin)獲勝，由此可見眾院必須通過已經獲參院兩黨共識、但眾院民主黨進步派卻不願妥協的1兆元基礎建設法案。

「維吉尼亞州選舉結果令人不敢相信。」曼欽說，「不只是州長選舉而已，選票上所有席次的選舉，幾乎也都發生了某種變化。」共和黨在維州選舉贏得了州長、副州長及檢察長。

「昨晚的結果可以有很多深入解讀。這讓我們了解必須更加重視家鄉選民的需求。」曼欽說，民主黨同僚應該把2日選舉結果視為警訊，對於參院多數黨領袖舒默(Charles Schumer)與眾院議長波洛西(Nancy Pelosi)希望盡快推動過關的預算協調法案，更應步步為營。

另一方面，包括明尼蘇達州聯邦眾議員歐瑪(Ilhan Omar)在內的民主黨進步派則說，從維州與新澤西州州長選舉結果可以看出，民主黨應該朝自由派路線進一步左傾，民主黨面對共和黨陣營「以種族為誘餌的胡說八道」伎倆時，都沒能做出充分反擊，民主黨當權派應該為維州州長選舉失敗負責。

極左派組織「戰鬥糧倉聯盟」(Battle Barn Collective)發表聲明表示，維州選舉遭到徹底擊潰，應該讓民主黨得到警覺，而且民主黨前州長麥考利夫(Terry McAuliffe)的選戰策略「過於膽小」。

民主黨溫和派關鍵人物、西維吉尼亞州聯邦參議員曼欽(左)3日對共和黨在維吉尼亞州選...
民主黨溫和派關鍵人物、西維吉尼亞州聯邦參議員曼欽(左)3日對共和黨在維吉尼亞州選舉勝出的結果「不敢相信」，但認為證明他對「重建美好未來」法案在眾院匆匆通過等問題的疑慮有道理。（美聯社）

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