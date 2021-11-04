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拜登的噩夢 麥卡錫：明年選舉 眾院至少60席翻盤

編譯陳韻涵／綜合3日電
拜登總統出席歐洲氣候峰會後2日晚返回白宮，原本預測民主黨會在維州和新州早早勝選，未想到維州迎接他的是壞消息，拜登團隊氣氛凝重。圖為拜登3日出席記者會。(Getty Images)
拜登總統出席歐洲氣候峰會後2日晚返回白宮，原本預測民主黨會在維州和新州早早勝選，未想到維州迎接他的是壞消息，拜登團隊氣氛凝重。圖為拜登3日出席記者會。(Getty Images)

維吉尼亞州府會淪陷、新澤西州州長選舉苦戰慘勝，拜登總統3日返國面對民主黨的政治噩夢，怪罪前總統川普支持者；選舉結果警鐘乍響，但民主黨為「重建美好未來」(Build Back Better Act)法案內鬥不休，誤判選民情緒，眾院少數黨領袖麥卡錫(Kevin McCarthy)預測，明年期中選舉，眾院至少60席翻盤。

2日維州州長選舉結果讓共和黨士氣大振，眾院少數黨領袖麥卡鍚（左三）3日預測，明年...
2日維州州長選舉結果讓共和黨士氣大振，眾院少數黨領袖麥卡鍚（左三）3日預測，明年期中選舉，共和黨可望翻轉60席。（歐新社）

民主黨選舉誤判 恐淪少數黨

國會眾院共435席議員，民主黨目前220席，共和黨212席，另有三席因議員辭職或死亡懸缺；民主黨目前只是微弱多數，如果驟然少了60席，將淪為只比三分之一多一點影響力的少數黨。

前維州州長麥考利夫(Terry McAuliffe)3日承認敗選，祝賀共和黨籍企業家楊京(Glenn Youngkin)當選維州州長；共和黨今年在維州州長、副州長、檢察長選舉中皆勝出，並在州眾議會中拿下55個席位占多數，可謂大獲全勝。

共和黨歡慶維州大勝之際，看好明年期中選舉可望奪回眾院，趕走眾院議長波洛西(Nancy Pelosi)。

共和黨國會委員會(NRCC)已列出70個脆弱的民主黨席位，NRCC主席埃默(Tom Emmer)說：「沒有一位民主黨議員是安全的；選民反對民主黨的政策，這些政策導致物價上漲、邊境洞開且全國犯罪率居高不下。」

麥卡錫預測，明年期中選舉，眾院可望翻盤60席。

「如果你是明年要改選的民主黨議員，你不再安全；會有超過70個民主黨席次改選，許多人會和波洛西一起下台。」麥卡錫說，波洛西「不在乎自己輸掉選舉，她上次當議長時推動選民不在乎的政策，失掉63席。」

麥卡錫表示，「許多人相信她待不久了，她不會在那邊保護你們(民主黨議員)。」

前總統歐巴馬就任兩年後，波洛西與民主黨2010年在茶黨風波中輸掉63席，失去眾院多數地位。

新州州長墨菲 纏鬥到最後才險勝 

此外，民主黨籍新州州長墨菲(Phil Murphy)原被看好輕鬆連任，卻與共和黨的前州眾議員西塔瑞利(Jack Ciattarelli)纏鬥到最後才險勝。

拜登2日晚從歐洲氣候峰會返回白宮，他原本預測民主黨會早早勝選，沒想到選票一直開到他降落安德魯空軍基地前半小時才有結果；消息人士透露，拜登團隊氣氛沉重，成員責怪候選人競選不力。

在維州慘敗方面，拜登3日表示，國民對於新冠肺炎與油價感到失望，而民主黨早該在2日投票前通過「重建美好未來」法案，儘管他不認為保守的川普支持者會因此改變投票意向。

民主黨為社會安全開支法案爭論不休，共和黨趁機以低迷經濟、高油價與物價、犯罪率，以及家長擔心學校授課內容等議題，迅速擄獲選民的心；這些考量多源自新冠肺炎疫情，拜登7月宣布疫情趨緩，沒想到夏季又爆一波，重創國民士氣。

民主黨 眾院 共和黨

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