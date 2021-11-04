除了吳弭 還有5位有色族裔候選人 寫下地方選舉歷史

左起為哈瑞爾、普瑞瓦、哈穆德。(美聯社)

36歲的華裔女性吳弭2日晚間當選波士頓首位女性市長，打破波士頓199年的白人男性市長史，也凸顯出有色族裔在選舉夜寫下歷史，許多候選人成為首位非白人的地方官員，使美國部分州和大城市的領導階層更多元，更反映選民認為應在政治中賦權有色族裔。

辛辛那提→首位亞裔市長

39歲民主黨 人普瑞瓦(Aftab Pureval)打敗號稱「辛辛那提市議會長年砥柱」的82歲同黨對手曼恩(David Mann)；身為西藏與印度移民之子，普瑞瓦成為辛辛那提第四位直選市長。

他在2015年放棄律師工作競選公職，他表示身為亞裔且有著屬於某族裔的名字，必須更努力才能拿到敲門磚，最後他如願成為百年內首位民選民主黨文職官員。

影片來源：世界新聞網 一洲焦點

39歲的律師普瑞瓦2日當選辛辛那提市長，他母親是西藏人，父親是印度人。(美聯社)

匹茲堡→首位非洲裔市長

民主黨州眾議員蓋尼(Ed Gainey)當選匹茲堡首位非裔 市長，由母親獨自扶養長大的蓋尼今年51歲，他表示，受到非裔男子佛洛依德(George Floyd)被白人警察以膝蓋壓頸死亡事件的刺激，而決定參選；他在勝選後表示，不同族群、意識形態的人以正義之名齊聚於此，匹茲堡將迎來更好的改變。

現任民主黨布魯克林區長亞當斯(Eric Adams)成為第二位非裔紐約市長，他告訴支持者：「我就是你們。」他面對跟所有紐約人一樣的挑戰，他稱勝選不僅戰勝逆境，也證明其信念。亞當斯承諾改善公安、對抗槍枝暴力，並提升紐約市警力。

密西根州州議員哈穆德在2日成為密州Dearborn市的第一位阿拉伯裔市長。(美聯社)

迪爾伯恩→首位阿裔市長

密西根州迪爾伯恩市(Dearborn)選哈穆德(Abdullah Hammoud)擔任首位阿拉伯裔的穆斯林市長，他是黎巴嫩移民之子，他將致力解決洪水等城市基礎設施。

西雅圖→日裔哈瑞爾領先

溫和派的哈瑞爾(Bruce Harrell)是西雅圖市長選戰中，首位領先的日裔美國人和非裔；因為郵寄選票尚未完全寄達，得等上數日才知曉選舉結果。

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