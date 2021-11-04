華裔吳弭當選市長 證明波士頓不再是白男天下

36歲的台灣移民第二代吳弭，2日當選波士頓市市長，創下波士頓第一位女性與亞裔為市長的紀錄。(美聯社)

波士頓 選民2日選出生於芝加哥的台灣移民女兒吳弭 (Michelle Wu)出任市長；紐約時報分析指出，吳弭勝選代表波士頓政治格局的巨大轉變，波士頓已非昔日只有白人男性當市長的波士頓，不能再狹隘落伍地將波士頓與上層名流或愛爾蘭裔政客畫上等號。

作者艾琳‧麥克納馬拉(Eileen McNamara)在文中寫道，波士頓自1822年有市長職位以來，「白人」和「男性」一直是當選市長的先決條件；在36歲的吳弭擊敗另一位阿拉伯-波蘭裔女性市議員埃塞比‧喬治(Annissa Essaibi George)後當選後，這個人口逾40萬的城市有了一位女性市長，使得全美女市長至少已達12人。

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吳弭和埃塞比‧喬治都是民主黨，兩人是9月無黨派初選得票最多者，那場初選的五名候選人沒有一個是白人；吳弭將接替波士頓首位非裔女性代理市長珍妮（Kim Janey）；珍妮是今年3月原任市長偉殊(Marty Walsh)卸任成為聯邦勞工部長後代理市長。

文中指出，波士頓脫離愛爾蘭裔主控市長大權，走了很長的路；自1884年愛爾蘭裔市長奧布賴恩 (Hugh O'Brien) 上任之後，一直到1993年才出現第一位非愛爾蘭裔市長─義大利裔市長曼尼諾 (Thomas Menino) ；就像大多數漫畫所描繪的那樣，「波士頓比健力士黑啤酒（Guinness）更『愛爾蘭』」的想法，根深蒂固。

但事實上，21世紀伊始，人口普查 數據即證實，波士頓已成少數族裔占多數的城市，非西班牙裔白人比例降至49.5%；最新人口普查數據顯示，波士頓更多元化，亞裔、西班牙裔和多種族居民比例不斷上升。

36歲的台灣移民第二代吳弭，2日當選波士頓市市長，她的先生與兩個兒子一起在2日晚的勝選大會慶祝當選。(美聯社)

這個現實與烙印在人們記憶中的波士頓形象形成鮮明對比；人們記得的是40多年前的歷史照片，在聯邦法院下令廢除種族隔離公車的那段期間，穿家居服戴髮捲的白人婦女向滿載著黑人兒童的校車投擲石塊，有白人少年暴徒在市政廳廣場抗議時，拿美國國旗毆打黑人律師。

在波士頓長大並在公立學校任教的埃塞比‧喬治未將生於芝加哥的吳弭貼上「局外人」標籤，也是衡量波士頓發生巨大變化的一項指標；吳弭曾就讀哈佛大學；10月民調發現，59%選民表示，候選人是否在波士頓出生長大並不重要。

紐時文章指出，亞裔女性當選不會消除波士頓持續存在的高住房成本、犯罪率上升，或教育、財富與醫療成果方面的種族差異，情況仍和大多數美國主要城市相同；但吳弭的政見試圖大膽著力中產階級化和氣候變化問題、改革警政，其中許多計畫受到她的導師、前哈佛法學院教授、聯邦參議員華倫(Elizabeth Warren)的啟發。

不過，這場由兩名有色人種女性爭奪政治上長期由白人男性主導的市長選戰，有許多波士頓人並未投票；吳弭兩周後宣誓就職後，相信那些未出門投票的選民仍將密切關注；畢竟，波士頓政治或許更加多元了，但它仍是這個城市最愛的「運動」。

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