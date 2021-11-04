佛洛伊德死亡之城 明尼亞波利斯「公投否決」撤銷警局

明尼亞波利斯公投否決撤銷警局提案。(美聯社)

明尼蘇達州非裔佛洛伊德(George Floyd)2020年5月遭白人警察 以膝壓頸致死後，明尼亞波利斯(Minneapolis)出現主張撤銷警察局，帶動全美各地呼籲廢除警局或刪除警察預算 的運動；不過，2日公投結果顯示，撤銷警局提案已遭選民否決。

根據提案內容，明尼亞波利斯警察局撤銷後，將由公共安全局(Department of Public Safety)取代，公共安全局對於涉及公共安全的問題，將派出心理輔導社工前往現場，基於「廣泛的公共健康考量」處理；提案內容也主張為暴力防治計畫增加經費，並且刪除依全市人口比例配置員警名額的法規文字。

「華盛頓郵報」分析，提案內容寫道，新成立的公共安全局「若有實際需求得以設立警察」，但當地區民對明尼亞波利斯犯罪事件頻傳感到不安，提案因此無法獲得民眾支持。

提案支持者則表示，未來城市裡還是可以有配槍員警，因為明尼蘇達州州法規定，發生某些特定犯罪事件時，須由配槍警員到場處理。

提案進入公投後， 支持與反對雙方陣營原本都評估，投票 結果恐怕差距極小；但根據99%選區在2日晚間回報的開票統計，56%對於提案投下反對票。提案支持者對於投票結果感到失望，並說「不實訊息」與「製造恐怖」是導致提案未能表決過關的原因。

支持撤銷警局提案的非裔電影製片人布拉克(D.A. Bullock)在推特發文寫道：「帝國反擊(The empire strikes back)。」

身為民主黨自由派的明尼亞波利斯市長佛雷(Jacob Frey)，領導風格在佛洛伊德案發生後遭到批評，引發爭議的焦點包括佛雷拒絕削減警察預算等。

佛雷2日晚間指出，對於撤銷警局提案並未過關的結果感到欣慰，並呼籲市民團結一致，共同推動公共安全的「真實與革新化改變」；他說：「警察制度需要深入的架構改變，與此同時，我們也需要員警在社區第一線值勤，確保我們的安全。」