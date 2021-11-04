我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

武統台灣？中國「核武擴軍400%」的2027台海因素

彭帥#MeToo燒上中共政要「時機與對象不尋常」

佛洛伊德死亡之城 明尼亞波利斯「公投否決」撤銷警局

記者顏伶如／綜合報導
明尼亞波利斯公投否決撤銷警局提案。(美聯社)
明尼亞波利斯公投否決撤銷警局提案。(美聯社)

明尼蘇達州非裔佛洛伊德(George Floyd)2020年5月遭白人警察以膝壓頸致死後，明尼亞波利斯(Minneapolis)出現主張撤銷警察局，帶動全美各地呼籲廢除警局或刪除警察預算的運動；不過，2日公投結果顯示，撤銷警局提案已遭選民否決。

根據提案內容，明尼亞波利斯警察局撤銷後，將由公共安全局(Department of Public Safety)取代，公共安全局對於涉及公共安全的問題，將派出心理輔導社工前往現場，基於「廣泛的公共健康考量」處理；提案內容也主張為暴力防治計畫增加經費，並且刪除依全市人口比例配置員警名額的法規文字。

「華盛頓郵報」分析，提案內容寫道，新成立的公共安全局「若有實際需求得以設立警察」，但當地區民對明尼亞波利斯犯罪事件頻傳感到不安，提案因此無法獲得民眾支持。

提案支持者則表示，未來城市裡還是可以有配槍員警，因為明尼蘇達州州法規定，發生某些特定犯罪事件時，須由配槍警員到場處理。

提案進入公投後， 支持與反對雙方陣營原本都評估，投票結果恐怕差距極小；但根據99%選區在2日晚間回報的開票統計，56%對於提案投下反對票。提案支持者對於投票結果感到失望，並說「不實訊息」與「製造恐怖」是導致提案未能表決過關的原因。

支持撤銷警局提案的非裔電影製片人布拉克(D.A. Bullock)在推特發文寫道：「帝國反擊(The empire strikes back)。」

身為民主黨自由派的明尼亞波利斯市長佛雷(Jacob Frey)，領導風格在佛洛伊德案發生後遭到批評，引發爭議的焦點包括佛雷拒絕削減警察預算等。

佛雷2日晚間指出，對於撤銷警局提案並未過關的結果感到欣慰，並呼籲市民團結一致，共同推動公共安全的「真實與革新化改變」；他說：「警察制度需要深入的架構改變，與此同時，我們也需要員警在社區第一線值勤，確保我們的安全。」

警察 投票 預算

上一則

新冠疫情進入尾聲？ 估明年轉為「地區性疾病」

下一則

新澤西州墨菲連任成功 共和黨西塔瑞利將提重新驗票

延伸閱讀

一洲焦點／周二選舉大驚奇 美國投出了哪些改變？

一洲焦點／周二選舉大驚奇 美國投出了哪些改變？
顛覆心理治療領域 「認知療法之父」貝克百歲辭世

顛覆心理治療領域 「認知療法之父」貝克百歲辭世
2020種族示威事件 學者：川普貼文煽動 臉書就是麥克風

2020種族示威事件 學者：川普貼文煽動 臉書就是麥克風
2020種族示威事件 臉書90%確定川普違規 卻無作為

2020種族示威事件 臉書90%確定川普違規 卻無作為

熱門新聞

美國前總統川普與中國國家主席習近平，2019年6月29日在日本大阪G20峰會上見面。路透

紐時：習近平近兩年沒跨出國門一步 原因不只是疫情

2021-10-30 11:38
波士頓選出第一位華裔女市長吳弭(Michelle Wu)。（美聯社）

吳弭勝選 波士頓選出首位華裔女市長

2021-11-02 22:58
美國一個情報機關認為，新冠疫情最可能的起源是武漢實驗室發生意外事件。 路透

美情報機關報告推測：武漢實驗室意外事件引發新冠肺炎

2021-10-31 10:05
印第安納州一個小城市格林斯堡市(Greensburg)推出吸引新居民項目，此項目下最新搬進來的五個家庭，即有鄰居幫忙免費帶孩子。(美聯社)

快看世界／這鎮為吸引新居民拼了：搬來就送錢、幫帶孩子

2021-10-27 12:23
拜登總統28日揭曉修訂版1.85兆元預算案框架。美聯社

拜登揭曉1.85兆預算 「沒人會得到所有想要的，包括我」

2021-10-28 13:33
吳弭當選波士頓首位華裔市長。(美聯社)

吳弭當選波士頓首位華裔市長 維吉尼亞變天

2021-11-03 02:30

超人氣

更多 >
29歲華女遭52歲男友性虐 陳屍法拉盛公寓

29歲華女遭52歲男友性虐 陳屍法拉盛公寓
彭帥為張高麗付出真感情? 網嘆「真的太單純」

彭帥為張高麗付出真感情? 網嘆「真的太單純」
澳洲4歲女童露營離奇失蹤 18天後警破門原地民宅救出

澳洲4歲女童露營離奇失蹤 18天後警破門原地民宅救出
吳弭當選波士頓首位華裔市長 打破200年白男主導局面

吳弭當選波士頓首位華裔市長 打破200年白男主導局面
何時何地能擺脫新冠大流行？聽科學家說分明

何時何地能擺脫新冠大流行？聽科學家說分明