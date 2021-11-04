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新澤西州墨菲連任成功 共和黨西塔瑞利將提重新驗票

編譯柯立偉／綜合3日電
新澤西州州長選舉，現任州長墨菲(圖)雖然一度落後，但最終仍以微差距擊敗共和黨候選人西塔瑞利、成功連任。（路透）
新澤西州州長選舉，現任州長墨菲(圖)雖然一度落後，但最終仍以微差距擊敗共和黨候選人西塔瑞利、成功連任。（路透）

新澤西州州長選舉膠著，經過連夜計票，現任民主黨籍州長墨菲(Phil Murphy)3日傍晚以121萬1457票、50.03%的得票率，險勝共和黨籍候選人西塔瑞利(Jack Ciattarelli)的119萬2017票、49.22%的得票率，成為44年來首位在新州連任成功的民主黨籍州長，但因票數太過接近，開票過程中票數不斷相互超越，西塔瑞利預計會提出驗票要求。

選前的民調結果均顯示墨菲有望「輕取」新州，再加上登記選民的政治立場本就傾向民主黨，因此此次兩黨候選人得票接近之程度，令許多政治學者十分詫異；羅格斯大學伊格頓(Eagleton)民調中心主任艾希莉．科寧(Ashley Koning)說：「如果兩個月前問任何一個民眾，所有人都會說墨菲會以兩位數的差距贏得選舉。」

新澤西州州長選舉，共和黨候選人西塔瑞利以49.22%的得票率落敗，將提重新驗票。...
新澤西州州長選舉，共和黨候選人西塔瑞利以49.22%的得票率落敗，將提重新驗票。（路透）

評估墨菲過去四年的執政表現，他對於2017年競選時所開出的競選支票都算是兌現了；包含勞工帶薪病假、廣設公立社區大學及幼兒園、嚴格槍枝管制、擴大投票權、開放娛樂性大麻等，唯一沒做到的是公股銀行融資計畫，以新州選民普遍偏左的政治立場觀察，民主黨在此勝選應非難事，因此專家認為墨菲之所以與西塔瑞利鏖戰甚酣，恐與大環境普遍對拜登不滿有關。

羅文大學公共政策中心主任多爾金(Ben Dworkin)指出，拜登總統自阿富汗撤軍行動後民調數字一蹶不振，再加上國會民主黨人分裂，自由派與溫和派就預算案爭執不下，連帶反映到這次州長選舉；如維吉尼亞州共和黨成功翻盤，新州若不是因為民主黨基本盤夠穩，也有變天的可能。

影片來源：世界新聞網 一洲焦點

由於兩黨得票數太過接近，差距只有0.81%，若只以墨菲與西塔瑞利兩人的得票數計算，差距更只有0.08%，因此西塔瑞利陣營發言人3日表示將提出驗票訴求；根據新州選舉法相關規定，不論票數多接近均不自動驗票，但對結果懷疑的候選人，得在選舉結果公布後17日內向州高等法院為驗票請求。

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