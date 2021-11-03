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拜登：習近平不來COP26是大錯 不擔心美中爆武裝衝突

華盛頓記者張文馨／報導
美國總統拜登。 路透
美國總統拜登。 路透

美國總統拜登在蘇格蘭舉行記者會總結訪歐之旅，直指中國國家主席習近平未親自出席聯合國氣候變化綱要公約第26次締約方會議（COP26）領袖高峰會是個「巨大錯誤」，並表示他不擔心美中會意外爆發武裝衝突。

談到美中關係表示，他與中國國家主席習近平過去長時間交流，兩人也即將舉行線上峰會，美中關係是競爭，但沒理由衝突；他不擔心美中發生軍事衝突。

對於拜習會，拜登表示，雖然還沒確定日期，不過他想透過這場會晤，確保彼此沒有誤解；正如他父親常說「比預期中衝突更糟的，是意外造成衝突」，美中關係是競爭不是衝突，也沒有意外。

拜登說，他對習近平表明，美國期望中國遵守規則，美國不會改變對現有政策、國際空域和國際海域的立場。

美聯社報導，拜登透過這兩場習近平缺席的國際峰會，向全世界傳達願在氣候變化和中方缺席的國際舞台上，展現美國公開對抗中國的新意願。

拜登先後造訪羅馬和蘇格蘭，出席20國集團（G20）領導人峰會與聯合國氣候變化公約第26次締約方大會（COP26）；習近平並未出席，僅指派資深官員參加。

拜登說，「我們來了，這將使世界改變看待美國的領導角色。」他在記者會重申，中國沒來是很大的錯誤，各界將質疑中方所做的貢獻，中國也失去影響全球和影響COP26與會者的機會；缺席的俄羅斯亦然。

記者問到，當溫室氣體排放大國俄羅斯、中國和印度都不打算實現減排目標時，為何美國要這麼做？拜登說，「因為我們想要呼吸，我們希望能領導世界。」

拜登在蘇格蘭舉行記者會後，隨即結束訪歐之旅，3日凌晨返抵白宮，迎接他的仍是國內種種挑戰，包含應對氣候變遷的5550億美元、總規模3兆美元的預算案，目前仍在國會辯論尚未通過。

拜登 中國 美國

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