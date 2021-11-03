氣候峰會閉幕 逾百領袖承諾2030停砍森林 減排甲烷

為期兩天的聯合國COP26氣候變遷峰會2日閉幕。(Getty Images)

共計120多國領袖2日在聯合國氣候高峰會議上，承諾將保護森林、降低甲烷排放，並協助南非逐漸減碳，期盼透過多項協議的推動，避免因為全球暖化而引發嚴重天災；拜登 總統2日晚間在峰會結束後發表演說時，質疑中國 、俄羅斯 等國在氣候協議中扮演的角色，並指中國國家主席習近平這次缺席「犯下大錯」。

「聯合國氣候變化綱要公約第26次締約方會議」(COP26)連續幾天在蘇格蘭格拉斯哥(Glasgow)舉行，這次會議主要目標之一是盡量控制全球暖化，維持在比「前工業時期」(pre-industrial)平均溫度增加攝氏1.5度(約華氏2.7度)以內，這項標準是六年前巴黎氣候會議所訂。

身為地主的英國，將百餘國領袖承諾未來十年停砍森林的協議視為重大成就；英國表示，這次與會元首的承諾，代表著全球85%森林面積得以在2030年之間不再遭到砍伐，其中包括擁有龐大森林面積的巴西、中國、哥倫比亞、剛果、印尼、俄羅斯及美國；這項計畫獲得各國政府部門預算及民間基金贊助共約190億元。

然而，部份專家則說，類似承諾過去也曾出現，卻沒能履行。英國倫敦智庫「皇家國際事務研究所」(Chatham House)資深研究員霍爾(Alison Hoare)便說，各國領袖2014年就曾表示，保證在2030年之前停止砍伐森，可是後來許多國家的森林遭到濫伐的速度卻加快。

拜登在演說中指出，氣候是「非常重大的議題」，中國卻「避開沒參加」，「俄羅斯跟俄羅斯總統普亭(Vladimir Putin)也一樣。」

習近平與普亭都未參加這次氣候峰會，僅派代表團出席；根據統計，中國是全世界二氧化碳排放量最高的國家，美國排名第二，其次依序為歐盟、印度、俄羅斯。

拜登也對中國、俄羅斯、沙烏地阿拉伯等國到目前為止在氣候協議中扮演角色提出質疑說：「中國企圖展現身為世界領袖的新角色，所以不來參加，別這樣吧！」

拜登也說，習近平這次缺席是「犯下大錯」，而俄羅斯森林遭到野火侵襲，但普亭卻「閉而不提」，「他們失去了一次可以影響世界各地人民及所有參加氣候會議者的機會。」

英國首相強生(Boris Johnson)則對各國與會代表團成員說，各國協商代表未來十天必須盡力把政治人物對於對抗氣候變遷的承諾轉化為真實，「全世界人民的眼睛，都盯著你們。」

某些環保倡議人士指出，二氧化碳排放量最高的幾個國家必須拿出更多行動；科學家指出，未來數十年地球暖化若未能改善，讓地球絕大多數冰層便將融化，全球海平面因此升高，各種極端氣候的強度也將加大。