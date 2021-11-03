解振華批川普浪費5年時間：美應加速減排 而非中國

中國氣候變化事務特使解振華出席1日在英國格拉斯哥舉行聯合國COP26峰會開幕式。(新華社)

中國 氣候大使解振華2日在聯合國氣候高峰會解釋，中國仍是破壞氣候的化石燃料汙染全球最大排放國，是因為中國正處於特別發展階段，他還批評前總統川普退出巴黎氣候協定，浪費五年時間，拖慢氣候變遷 因應行動。

中國國家主席習近平未參加蘇格蘭城市格拉斯哥(Glasgow)的聯合國氣候峰會，使得中國存在感不高；美聯社報導，解振華2日說明中國因應氣候變遷的行動，「中國現為最大排放國，這是因為中國正值特別發展階段。」

解振華表示，中國未來會加速減碳行動；中國去年承諾會在2060年前達到碳中和。

「我們不只許下承諾。」解振華說，「我們也採取實際行動，履行我們承諾。」

他表示，都是因為川普退出2015年簽署的巴黎協定，「我們才會浪費掉五年，現在我們需要更努力追上。」

美聯社報導，氣候協商人員對中國看法分歧，有些人樂見習近平去年宣布要減少碳排放，但是中國目標為期十年，比其他國家都來晚，國際因而呼籲中國加快速度。

目前中國尚未在格拉斯哥氣候峰會，宣布任何新的氣候行動。

中國身為氣候汙染大國以及全球第二大經濟體，其在高峰會受到大量討論，但卻幾乎不見人影。

解振華在巴黎氣候協定的談判中身居要角，他強調中國長期以來的看法，即美國 和其他已發展國家才應該是加速減碳的國家，這份責任不該由中國獨攬。

解振華指出，中國早已「盡最大力氣因應氣候變遷」，中國沒辦法再加速減少對燃煤廠的依賴；他也批評富國未能履行承諾，即在2020年之前，每年注資1000億元氣候經費給發展中國家。

雖然中國是全球經濟發電廠，但至今仍是發展中國家，因為中國人均收入不夠高；正因如此，中國認為，美國和歐洲早已靠燃燒煤與石油發展為富裕國家，中國應該比西方國家背負更少減碳責任。

中國指出，美國人燃燒化石燃料製造出的平均二氧化碳量，比中國人平均值高出兩倍以上。

隨著氣候變遷加劇，中國和美國官員也開始相互怪罪；拜登總統1日表示，很遺憾美國對氣候造成傷害，也為川普退出巴黎協議道歉。