氣候變遷 NASA：全球作物產量大減 最快2030將顯現

聯合國COP26氣候峰會閉幕，百多位國家領袖承諾2030年停砍森林等措施，阻止地球暖化。圖為德國近黑森州法蘭克福市的陶努斯山脈，大部分已被砍伐。(美聯社)

受到氣候變遷 影響，未來全球作物供應將面臨嚴峻挑戰。聯邦航空暨太空 總署(NASA)最新研究顯示，在本世紀末之前，玉米、小麥、大豆和大米的全球供應量，將大不相同，最快自2030年起即會感受到影響；其中，重要作物玉米的產量，預計本世紀末會下降24%，可能對全球造成嚴重影響。

1日在「自然食品」(Nature Food)雜誌發表的這項研究，使用先進的氣候和農業模型來分析全球糧食生產的未來；研究發現，接下來十年內，預計的氣溫升高、降雨模式的變化和地表二氧化碳濃度的增加，將改變世界各地農業處境。

研究指出，「預計在未來20年內，全球作物生產力將因氣候變化發生重大變化，比原先的估計提早幾十年。」

最驚人的發現是，在高溫室氣體排放情境下，玉米作物產量到本世紀末，預計將下降24%；研究人員表示，這種下降可能會對全球產生嚴重影響，就總產量和糧食安全來說，玉米這個全球最重要的作物，將更難在熱帶地區種植。

研究主要作者耶格邁爾(Jonas Jägermeyr)表示，玉米產量下降的幅度驚人，中亞、中東、南歐、美國 西部和南美洲熱帶地區的玉米產量，將在2040年前開始下降。

「與2014年進行的上一代氣候和作物模型作物產量預測相比，我們沒有預料到會出現這樣根本性的轉變。」耶格邁爾說：「從目前產量水平下降20%，就有可能會對全球產生嚴重影響。」

某些地區的大豆和大米也會減少；與此同時，預期中的氣候變化，可望增加小麥作物產量，但不是在世界各地，也不是永遠。

除了通常種植小麥的地區包括南亞、美國南部、墨西哥和南美洲部分地區外，其他地區包括美國北部和加拿大、中國北部平原和東非，至少在一段時間內也可以生產小麥。

但研究發現，這些看似進步的小麥增加，最終也會停止，預計在本世紀中葉左右持平。

研究人員表示，預估情境顯示，當前糧食生產系統將很快面臨根本改變的風險；接下來的幾十年裡，各地區必須調整其食物系統，以做好準備。