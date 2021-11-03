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共和黨批甲烷減排衝擊油氣產業 能源價格將飆漲

編譯陳韻涵郭宣含／綜合2日電
拜登推動減少油氣產業甲烷排放政策，遭共和黨批評。(美聯社)
拜登推動減少油氣產業甲烷排放政策，遭共和黨批評。(美聯社)

共和黨與石油與天然氣小企業批評拜登總統計畫於2030年前減少30%甲烷排放的計畫，可能導致能源價格高漲，迫使部分企業退場且對整體油氣產業造成不必要的負擔。

拜登在蘇格蘭舉行的「聯合國氣候變化綱要公約第26次締約方會議」(COP26)上宣布，與100個國家協力減少甲烷排放的計畫；聯邦環保署(EPA)則宣布新規定，規定老舊油氣井加蓋以防洩漏，且可能對不遵守規定的企業開罰。

當局目前除了改善老舊的油氣井與管線措施之外，並未詳述將如何達成拜登2030年的甲烷減排目標。

共和黨資深議員抨擊聯邦政府的政策將在未來七年推升油氣價格，傷害平民百姓，且可能讓石油輸出國家組織和俄羅斯、委內瑞拉與伊朗等產油國聯盟(OPEC+)受惠。

參院能源委員會成員巴拉索(John Barrasso，共和黨)表示，拜登想要扼殺美國人民所需的可負擔能源，「白宮的計畫是災難的處方箋，將導致價格飛漲，可靠能源稀缺，美國人的工作減少。關閉美國經濟(成長動能)無法遏止氣候變遷，只會讓中國更強。」

共和黨眾院黨鞭史卡利斯(Steve Scalise)則指控拜登偽善，「你看看通膨，你看到現在油價比一年前漲50%以上，然後拜登怎麼回應？」他批評拜登跳上燃燒化石燃料的飛機，飛往歐洲，然後告訴全球美國不該用化石燃料。

聯邦眾議員羅伊(Chip Roy)表示，油價和天然氣飆漲之際，拜登還宣布減少甲烷排放相當荒謬，「這些規定只會進一步遏制美國能源產能，圖利俄羅斯、委內瑞拉和伊朗等石油輸出國組織(OPEC)國家。」

拜登 美國 共和黨

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