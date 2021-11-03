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變相保護主義？碳關稅恐引發全球貿易危機

編譯潘勛／綜合2日電
聯合國COP26氣候峰會閉幕，百多位國家領袖承諾2030年停砍森林等措施，阻止地球暖化。圖為環保維權人士在會場示威抗議，要求停止再開採焦碳煤礦。(美聯社)
聯合國COP26氣候峰會閉幕，百多位國家領袖承諾2030年停砍森林等措施，阻止地球暖化。圖為環保維權人士在會場示威抗議，要求停止再開採焦碳煤礦。(美聯社)

美、歐等其他已開發國家以關稅來削減碳排放的構想漸獲支持，可能重塑多項產業，但也伴隨名不副實的危機，恐斲傷世界貿易規則，引發貿易爭端。

華爾街日報(WSJ)2日報導，大西洋兩岸政治領袖擬針對鋼鐵、化學產品及混凝土制定高污染關稅；如此可讓各國排放溫室氣體相對較少的業者取得競爭優勢；美國商業界漸漸接受這個構想，政治人物也認為這是個機會，可迎合其國內廠商及從業人員。

上個周末，拜登政府宣布史上第一個貿易協定，其中便有以關稅抑制溫室氣體排放的想法；與歐洲聯盟締定的鋼鋁條約，也將聯合壓低製程中排放大量二氧化碳的進口產品。

碳關稅的用意，在協助國內政策，減少排放溫室氣體；一個國家課徵碳稅，或對鋼鐵廠祭出其他規管，會提高高污染廠商的成本，讓它們在國內較無競爭力。

進口商將買較廉價國外鋼鐵

但如此措施鼓勵進口商購買較廉價的國外鋼鐵，進口品生產時可能碳排放量較高，甚至鼓勵廠商轉移到規管較少的國家生產；如此，反而抵消課稅對環境衍生的好處，而且讓國內廠商處於劣勢。

碳關稅引發的危機，與使用規管設下貿易障礙類似；碳關稅可能會推高生產成本及產品價格，既傷害購買這些產品的商家，也波及消費者，大力仰仗出口的開發中國家經濟也會受到打擊。

此外，碳關稅也會傷及全球貿易規則，引發貿易爭執；有些國家便表示，提出碳關稅實則為變相的保護主義。

「外包給開發中國家去做」

經濟及環保顧問機構KGM & Associates Pty. Ltd及Global Efficiency Intelligence LLC提出報告指出，許多已開發國家宣稱已減少排放，事實上是把排放「外包給開發中國家去做」；開發中國家一般資源較少，而沒投資於較潔淨與先進科技。

過去20年，經濟學家及決策者一直在研究課徵碳稅的構想，想讓國內公司有公平的競爭環境，也鼓勵貿易夥伴國設下嚴格的排污規定；美、歐日前提出節制全球鋼鋁超產的計畫，限制使用高污染方法生產的鋼鋁進口；雖未提供何時又如何落實的細節，但聲稱未來兩年內將制定。

拜登總統表示，美、歐新協議有助於「限制骯髒鋼鐵由中國之流的國家進入我方市場，另反制傾銷。」

波士頓顧問集團(Boston Consulting Group)評估歐盟課徵境外高污染產品關稅的構想後指出，碳關稅可望迅速扭轉境外產品的優勢，大幅改變現行的全球鋼鐵貿易；中國及烏克蘭以高污染生產的鋼鐵，市占比將輸給加拿大、南韓等更有效率的鋼鐵同行。

關稅 中國 拜登

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