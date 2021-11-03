油氣產業擬開徵甲烷費 曼欽強烈反對 拜登政策又遇阻

拜登總統宣布美國的減少甲烷排放計畫。圖為加州的油井。(Getty Images)

國內開支法案前景不明，讓拜登 總統在聯合國氣候峰會的努力蒙上陰影；聯邦政府2日推動降低甲烷排放的計畫，收緊對油氣產業的規範並擬開徵排放甲烷費，卻面臨聯邦參議員曼欽(Joe Manchin)反對。

拜登2日在蘇格蘭格拉斯哥舉行的「聯合國氣候變化綱要公約第26次締約方會議」(COP26)上宣布，停止甲烷排放並投資外國基礎建設，遏止全球暖化。

拜登總統2日在英國蘇格蘭的聯合國COP26氣候變遷峰會閉幕後記者會上再批中俄放棄對抗氣候暖化危機。(美聯社)

在國內，聯邦政府推動減少甲烷排放計畫，與拜登在氣候峰會上與歐盟國家努力在2030年減排甲烷30%的承諾相呼應，卻遭逢曼欽強烈反對，讓拜登在國內力推標誌性氣候立法的努力受挫。

拜登在氣候峰會的場邊會談中表示，減排甲烷計畫將為企業省下許多錢，創造就業機會並促進全球糧食供應。

他說：「這是絕佳的機會。」

環保署規畫已久的甲烷費收緊對石油 與天然氣 產業的規範，也是拜登上任初期簽署的行政命令內容之一。

首度針對現有石油與天然氣井

這項新規定將首度針對國內既有的石油與天然氣井，而不像過往法規針對新開的油氣井。

環保署署長芮根(Michael Regan)表示，新規定根據「清淨空氣法」(Clean Air Act)制定，將大幅降低甲烷等汙染物質排放，且會比前總統歐巴馬時代、2016年的規範更嚴格。

石油與天然氣產業是全國最大的工業排放甲烷來源，甲烷是高度汙染物質，占人類活動導致暖化的溫室氣體約三分之一。

曼欽 不是第一次唱反調

民主黨計畫開徵甲烷費，遭來自產煤與天然氣州的黨內中間派關鍵人物、西維吉尼亞州聯邦參議員曼欽反對；這不是曼欽第一次反對抵制油氣產業的法規，他已成功廢除將燃煤與燃氣發電廠轉換為風力與太陽能發電廠的法案。

眾議員霍耶：我們走著瞧

聯邦眾院民主黨團第二號人物、馬里蘭州眾議員霍耶(Steny Hoyer)說：「曼欽參議員有異議，我們想限制甲烷，走著瞧。」

白宮領袖希望盡早於4日投票，企盼通過1兆8500億元的社會安全網與氣候法案，民主黨議員需要盡速化解歧見，以確保法案通關。