中國若攻台 美會保衛台灣嗎？布林肯三次未直接回答

10月31日G20峰會場邊，布林肯（右）幫拜登調整麥克風。路透

美國 之音中文網1日報導，美國國務卿布林肯10月31日在一個電視訪談節目中說，美國在台灣問題上的政策沒有改變，包括依據《台灣關係法 》確保台灣有足夠能力自衛，但他三次未明確回答如果台灣受到攻擊美國是否會保衛台灣。

布林肯在接受美國有線新聞網CNN採訪時被問到，美國是否已經直接向台灣政府承諾會在中國 入侵時保衛台灣？

他沒有直接回答這個問題，而是闡明了美國長期以來根據台灣關係法作出的承諾，確保台灣具有足夠的能力保衛自己的安全。

節目主持人繼續問，這是否意味著如果台灣受到攻擊美國不會保衛台灣，能否對此具體作出肯定或否定的回答？

布林肯說，「我能告訴你的是，我們仍然堅守在台灣關係法之下我們的責任，包括確保台灣有能力保衛自己不受任何侵略。」

節目主持人最後問，「總統明確地說美國會（保衛台灣），而你不是這樣說的。對吧？」

布林肯說，「總統長期以來，包括當他作為參議員投票通過台灣關係法時，明確地表示，我們將盡一切必要努力確保台灣有能力自衛。」

拜登上個月在CNN的一個電視節目中說，如果台灣受到中國的攻擊，美國將保護台灣。

根據1979年通過的《台灣關係法》，美國將向台灣提供用於維持足夠自衛能力的武器，但這部法律沒有明確當中國攻擊台灣時美國是否會採取軍事行動保衛台灣，因此拜登的這番話看來背離了美國長期以來實施的戰略模糊政策，並因此引起人們的密切關注。

此後，拜登政府的官員們紛紛表示，美國對台政策並沒有發生改變，因此一些觀察人士認為拜登的話可能只是口誤。

同樣在星期天，布林肯在羅馬會見中國外長王毅時說，美國的「一個中國」的政策沒有改變。

但是，根據中國外交部發表的新聞稿，王毅在會談中對布林肯說，「我們要求美方奉行真正的一中政策，而不是假的一中政策。」王毅說，「台灣當局屢屢試圖突破一中框架，而美方對台獨勢力的縱容支持也難辭其咎。」

台灣總統蔡英文則表示，無論人們如何理解拜登總統的言論，如果中國武力攻台，她相信美國會站出來保衛台灣。