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WSJ : 拜登施政困境 國會「4個黨」零互信

編譯郭宣含／綜合1日電
美國總統拜登盼國會通過他的國內政策，但難以統籌各方意見，圖為拜登10月31日在G20峰會。（美聯社）
美國總統拜登盼國會通過他的國內政策，但難以統籌各方意見，圖為拜登10月31日在G20峰會。（美聯社）

華爾街日報(WSJ)報導，拜登總統推動大規模國內政策與立法面臨重重挑戰，困境主要來自四政黨和零信任；簡單來說，國會現在實際上有四個政黨意見分歧，而且彼此零信任。

拜登盼國會通過他的國內政策，但難以統籌各方意見，WSJ甚至誇張指出，若依當前條件來看，華府可說是難以治理；目前國會體系更像是被多個弱小政黨瓜分權力，而非由兩大政黨所掌控。

兩大政黨 都黨內分歧

民主黨黨內談不攏1.85兆元的社會支出和氣候提案，因為實際上民主黨內有兩個黨派：由聯邦參議員桑德斯(Bernie Sanders，佛蒙特州)為主的進步派；和以曼欽(Joe Manchin，維吉尼亞州)為首的溫和派。兩派有各自支持的開支案版本，雖然這類分歧並不罕見，但如今兩派在國會幾乎勢均力敵，而且雙方談不攏，似乎漸行漸遠，拜登也難以消除歧見。

共和黨內也出現類似分歧，一分為二。共和黨向來由傳統保守派主導，其支持透過常規的治理管道推動計畫，但如今保守派的勢力逐漸消退，黨內民粹國族主義崛起，後者有意和左派打文化戰爭，且傾向摧毀體制而非與之共存合作。

民主黨溫和派和共和黨主政派有機會達成可行的妥協，一如今年年初的兩黨基建案，但現在兩派在各黨內不再一呼百應，左被進步派包夾，右遭民粹主義者圍攻。

黨內溝通 體現不信任

就民主黨而言，溫和派和進步派上周均未接受拜登的開支案與氣候計畫，因為兩方不信任對方，他們都認為對方在立法前最後一刻會改變心意，畢竟溫和派仍繼續壓低預算案額度，進步派也阻止刪減健康支出。通常這類互相懷疑的情況會出現在黨間協商，而非黨內溝通。

共和黨也不遑多讓，前總統川普支持者和民粹主義者經常痛批「名義上的共和黨人」(RINOs)，而RINO則自認是正統共和黨人，他們認為民粹主義人士是篡奪者。

共和黨 拜登 民主黨

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