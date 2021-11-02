「敵人想自殺 別阻止他」民主黨預算案內鬨 共和黨大樂

共和黨聯邦眾議員麥克亨利表示：「對我們最有利的是，大部分委員會在立法過程都慢了下來，他們全都在看這場大戲。」（路透）

民主黨 國會議員近期因拜登的國內政策陷入內鬨，讓共和黨 樂見其成；聯邦眾議員 韋伯(Randy Weber)就笑說：「他們會讓我們重新取得多數優勢；有句老話說，當你的敵人想自殺，絕對不要阻止他。」

共和黨持續坐等民主黨內耗，明年的期中選舉當然不是唯一考量。只要民主黨兩派在預算架構協商的時間拖得愈久，便沒有時間和心力，處理其他共和黨反對的立法施政。共和黨近期也獲得喘期空間，對於前總統川普控制黨內，以及保守派的分裂與極端的關注也減少。

共和黨聯邦眾議員麥克亨利(Patrick McHenry)就表示：「一般印象中，民主黨很擅長政府事務，但他們讓我們知道才沒有這回事。對我們最有利的是，他們沒在做其他事，大部分委員會在立法過程都慢了下來，他們全都在看這場大戲。」

儘管如此，對共和黨來說，這還不是大肆慶祝的時刻。距離下一次國會立法的拉鋸戰，其實也是時間早晚的問題。不過民主黨試圖在氣候和健康照護議題上協商，拜登總統的支持度持續下探，讓共和黨在原本就被看好的期中選舉更顯得強勢。

共和黨有信心，近期的氣勢將延續至25日的維吉尼亞州州長選舉；目前民主黨前州長麥克利夫(Terry McAuliffe)與共和黨的楊京(Glenn Youngkin)競爭相當激烈。

共和黨也趁機見縫插針，民主黨先前提出必須向排放甲烷的石化產業收取額外費用，卻未被寫進白宮發布的框架中，就引來抨擊。

共和黨領袖將矛頭指向民主黨的社會開支法案，眾院中間派共和黨人也聚集勢力，應對已在參院通過的基礎建設法案。民主黨企圖將基建案綁社會開支法案，可能失去共和黨支持；基建案在眾院拖得越久，支持的共和黨議員將越少。

共和黨聯邦眾議員蓋茨(Matt Gaetz)表示：「最終民主黨可能什麼都無法重建。」