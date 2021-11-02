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民主黨關鍵人物 賈亞帕領導進步派 成最有權勢代表

記者張聲肇／綜合報導
國會眾議員賈亞帕的意見備受矚目。(歐新社)
國會眾議員賈亞帕的意見備受矚目。(歐新社)

眾院進步派領袖、華盛頓州聯邦眾議員普拉蜜拉·賈亞帕(Pramila Jayapal)2016年才首度進入國會，但在民主黨溫和派和進步派「鬥爭」日熾之際，很快成為國會最有權勢的派系代表。

民主黨目前在眾院僅以些微差距壓制共和黨，賈亞帕以國會進步黨團主席身分，成為民主黨左翼及自由派政策的有力發言人，和參院進步派資深議員、無黨籍的桑德斯近相應和，勢不可擋。

桑德斯兩度爭取民主黨總統提名，聲勢一度嚇壞贏得提名的喜萊莉‧柯林頓和拜登；桑德斯也支持進步派另一「明星」，即紐約州選出的聯邦眾議員歐凱秀。

賈亞帕轉戰國會之前，在華州當過州參議員，之前是活躍的民權與移民、女性權益倡議人。她是印度移民，16歲才來美國念書。

她當選國會議員，恰逢川普執政，由於她敢於批評川普，聲勢迅速在國會進步派黨團當中竄升。

拜登的重振美國大政方針，不乏擴充社會安全網的「左傾」政策，她的黨團在黨內協商施政要項時，自然成為影響大政走向的要角。

黨內溫和派以基礎建設為重點，進步派則以擴充健保項目、支助中低階層家庭、對治氣候變遷等共和黨認為「激進」的政策為重心。

在共和黨團結抵抗的威脅下，民主黨沒有分裂的本錢，進步派在賈亞帕領導下，堅持溫和派至少要「同步」支持社安法案，才肯支持基建法案。

也因此，議長波洛西不得不在兩個月內兩度延後基建法案的票決。成員近百的進步黨團，占民主黨當幾乎一半，議長、黨鞭等領導人，不得不與之妥協。

基建法案的票決延後，另一大原因是拜登親上國會，呼籲民主黨支持他提的社安法案。參院內的民主黨也還沒有決定法案的最終版，即使眾院通過，也過不了參院這一關。參院民主黨的「多數」黨地位，還得靠副總統兼議長那一票才穩得住。

賈亞帕28日說，參院討論基建法案已好幾個月，近幾周才開始認真討論「建回更好美國」法案當中的重要細節，這還要歸功於進步派堅持基建、社安兩大部分同時討論呢。

她說，國會要投票，就要對基建、社安兩大議題同時逐條票決。

民主黨 參院 拜登

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