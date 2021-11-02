曼欽不挺1.75兆預算案 譴責民主黨同僚「耍花招」

國會參議員曼欽說，白宮的預算案太浪費，他可能會否決拜登的預算案。(Getty Images)

民主中間派關鍵人物、西維吉尼亞州聯邦參議員曼欽(Joe Manchin)1日下午在記者會上表示，不會支持目前民主黨 國會議員正在磋商中的1.75兆元社會安全網預算 架構法案，除非對於法案將對國家預算赤字有何影響獲得更清楚的了解。有線電視新聞網(CNN)報導分析，曼欽的表態讓拜登 總統這項法案能否在國會過關，投下重大變數。

曼欽在記者會上列舉對於預算架構法案的主要疑慮，也對民主黨大手筆立法的手段提出不同意見。對於民主黨推動擴大社會福利計畫，曼欽除了表示並不贊成，還譴責民主黨同僚「耍花招」，隱瞞這項計畫的實際花費。他說，法案將帶來哪些經濟衝擊，需要更多時間評估，確保能夠避開可能衍生的負面效應。

來源：CNN

白宮花了數個月時間嘗試爭取曼欽支持，甚至對法案金額刪減一半，幾項重點計畫縮小規模。不過，曼欽1日的發言卻顯示，就算民主黨再怎麼努力，恐怕也無法贏得他對提案的支持。

曼欽說到：「對於能夠讓我們國家向前邁進的最終版本法案，我抱持開放態度，然而，對於可能傷害我們國家的法案，我一樣抱持可能投下反對票的開放態度。」

報導指出，對於拜登施政與期盼讓社會安全網法案迅速通過的民主黨高層來說，曼欽堅決表態無疑是一記沉重打擊。事實上，自從拜登公布預算法案架構以來，曼欽始終沒有承諾願意支持，反而對其中幾個項目提出疑慮，例如聯邦醫療保險(Medicare，俗稱紅藍卡)擴大服務等。

批評預算開銷、經費來源

在記者會上，曼欽批評預算計畫的開銷與經費來源。他說，隨著預算架構法案更多細節出爐， 「我看到了騙局與預算花招等伎倆，讓這項號稱1.75兆元的法案一旦得以延長或成為永久有效，實際開銷就可能多出一倍」。

曼欽也抨擊民主黨同僚竟然支持可能導致國債進一步增加的法案。他說：「簡而言之，如果沒有徹底了解對於國債、經濟及美國人民可能影響為何，我並不會去支持某項關係重大的法案。」