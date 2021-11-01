台國安局：兩岸關係短中期維持「冷和」局勢

針對兩岸情勢，台國安局長陳明通日前公開表示，在蔡英文總統任期內都不會有事。國安局進一步指出，蔡英文總統致力推動兩岸和穩，強調修憲不會碰觸主權等敏感議題，研判兩岸關係短中期仍將維持冷和局勢。

台空軍公布西南空域空情動態，解放軍31日在日間分別派遣八架定翼軍機進台灣 西南防空識別區，其中一架運八反潛機遠航穿出巴士海峽抵達台灣東部外海空域，部分航程有六架殲16掩護，防空識別區南側邊緣則有空警五百預警機活動，顯示解放軍試圖箝制巴士海峽的空中部署。台軍派遣空中巡邏兵力應對，並實施廣播驅離與防空飛彈追監等反制措施。

陳明通日前在立院備詢，有立委向國安局提問，國安局透過書面向個別立委進一步解釋。

國安局表示，中共 對台政策持續透過外交孤立圍堵、軍事極限施壓、經濟壓拉並舉等三手段，妄圖緊抓兩岸關係主導權，促使兩岸發展朝向統一方向，以及確保「一中格局」可控、不生變。

國安局表示，中共自1949年成立中華人 民共和國以來，從不放棄以武力解決「台灣問題」，且向來不掩飾其「完成統一大業」、併吞台灣的意圖；今年10月1至4日中共雖以破紀錄149架次共機騷擾台灣西南空域，但當時美、英三艘航空母艦航經台海周邊演訓，顯然是向中共傳達國際社會反對中共對台霸凌，要求中共應有分寸節制，此是二次世界大戰後首見的情況。

此外，蔡英文雙十國慶講話公開表示「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」，國安局表示，過去戒嚴時期，台灣多以中共稱呼對岸政權，但按照目前中華民國憲法及增修條文規定，此次蔡英文雙十演說稱「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」，是反映兩岸實際現況，亦有助拒止中華人民共和國併吞台灣及否定中華民國存在。