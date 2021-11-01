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台美「陸威專案」 除軍售、情報外都能談

記者洪哲政／台北報導
台空軍派遣一名Chih-Tang Liu中校赴美國關島安德森空軍基地參與「Pacific Defender 19 太平洋防衛者2019」交流，他穿著台軍制式有軍階的迷彩軍服參訓。美國太平洋空軍部隊首席上校安全部隊部長特別向他致意。(圖：美軍354戰鬥機聯隊公共事務組提供)
台空軍派遣一名Chih-Tang Liu中校赴美國關島安德森空軍基地參與「Pacific Defender 19 太平洋防衛者2019」交流，他穿著台軍制式有軍階的迷彩軍服參訓。美國太平洋空軍部隊首席上校安全部隊部長特別向他致意。(圖：美軍354戰鬥機聯隊公共事務組提供)

台美「陸威專案」實施至今已18年，成果豐碩，今年並開始派員常駐輔訓台特戰部隊。但台海當前對抗解放軍最關鍵的海、空戰力，包括海軍「碧海專案」及空軍「藍天專案」，台美相關交流卻僅侷限在雙方互訪為主的

「專家交流」項目。陸威專案除沒軍售與情報交換機制外，其餘什麼都能談，台軍陸軍司令徐衍璞此次訪美因此受矚目。

台美斷交後，美軍現役人員來台，始自2001年時任陸軍總司令陳鎮湘推動「地面戰力評估（GFA）」，開啟日後台美兩軍交流大門。當時台陸軍真正用意，是要讓美軍知道台軍實力，以利採購M-1戰車、M-109A6自走砲與阿帕契攻擊直升機，並藉由這三項重大軍購，同步引進所鏈結架構的C4ISR自動化指管系統，讓台陸軍作戰進入數位化時代。

2020年11月美國大選結束後，美陸戰隊應台軍邀請抵台，連續四周，在高雄左營軍區...
2020年11月美國大選結束後，美陸戰隊應台軍邀請抵台，連續四周，在高雄左營軍區教授台海軍陸戰隊、兩棲特勤中隊有關突擊舟、快艇滲透作戰課程。圖為示意。(取材自美國陸戰隊官網)

台美GFA實施後，美方曾提列400多項軍事改革建議項目，但後續台美雙方都無人管辦，缺乏持續交流的平台，於是才會在2003開始實施台美陸軍「陸威專案」，全案至今已經邁入第18年，而且成為美國推動與非盟邦間軍事合作與交流的標準模式。

台各軍種都有對美交流專案，「陸威專案」是台美陸軍合作交流專案(Army to Army Contact Program)，憲兵、特戰交流含括在陸威案項下。台美特戰交流與協訓，則始於十年前。海軍交流案代名為「碧海」，空軍為「藍天」，海岸巡防則為「藍海」。

「陸威案」實施18年來，已成為美台軍事交流典範；但先行實施的「碧海」、「藍天」專案，目前仍侷限在雙方互訪為主的「專家交流」項目。

2020年11月美國大選結束後，美陸戰隊應台軍邀請抵台，連續四周，在高雄左營軍區...
2020年11月美國大選結束後，美陸戰隊應台軍邀請抵台，連續四周，在高雄左營軍區教授台海軍陸戰隊、兩棲特勤中隊有關突擊舟、快艇滲透作戰課程。圖為示意。(取材自美國陸戰隊官網)

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