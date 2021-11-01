我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

萬聖節驚魂夜：東京電車「小丑殺傷事件」怎麼了？

美歐鋼鋁關稅戰 歐盟雖怒氣未消…雙方先休兵 聯手抗中

記者顏伶如／綜合報導
美國及歐盟30日達成鋼鋁關稅協議，將美國前總統川普向歐盟鋼鋁開徵的25%、10%關稅，改為一定數量以上才課徵關稅。圖為波士頓一處建地，工人正在裝設鋼樑。（路透）
美國及歐盟30日達成鋼鋁關稅協議，將美國前總統川普向歐盟鋼鋁開徵的25%、10%關稅，改為一定數量以上才課徵關稅。圖為波士頓一處建地，工人正在裝設鋼樑。（路透）

Politico新聞網站報導，美國歐盟之間的貿易戰決定休兵，接下來雙方將聯手對付中國；對於與美國在30日達成的最新協議，歐盟官員雖然對於不盡滿意，但後來還是同意，為了把焦點放在共同敵手中國的身上，接受華府開出條件，其實是值得的。

前總統川普任內以威脅美國國家安全為由，2018年針對歐盟鐵、鋁祭出高關稅，一場美歐之間的貿易戰爭因此引發。30日達成的最新協議旨在讓這場貿易大戰畫下句點，美方同意取消關稅，但報導指出，布魯塞爾方面其實怒氣未消，因為川普任內推出的關稅法律基礎依舊存在，也就美國國家安全恐受威脅，美方還是對於向歐盟進口金屬設有限制。

鋼鐵製造 協議永續發展

過去幾年來，因為金屬關稅引發的不愉快，讓跨大西洋關係顯得烏雲罩頂。報導分析，讓美歐關稅戰爭得以落幕的主要原因之一，便是美歐雙方官員對於增進合作都有愈來愈迫切的意願，希望能夠攜手對抗實力強大、有中國政府撐腰的中國煉鋼產業。

Politico新聞網站分析，美國與歐盟30日達成的協議，等於在擁有共同目標的國家之間，完成讓鋼、鋁得以永續發展的全球架構。從外交層面來看，等於是抵抗北京生產過剩的因應策略。布魯塞爾與華府同時承諾，將會加強合作，讓鋼鐵製造更符合環境友善精神。

拜登再喊 聯合對抗北京

拜登總統表示，與歐盟之間的鋼鐵休兵符合他所主張的國際政治概念，也就是各國聯合對抗北京。他形容，這項協議向全世界證明「民主國家正在處理棘手問題，還會推出舉體的解決之道」。拜登說，歐盟與美國將持續為關係密切的「朋友與夥伴」。

他也說：「相關協議將限制來自中國等國家的不肖鋼鐵進入我們市場，並對傾銷鋼鐵到我們市場的國家祭出反制。」

歐盟貿易執行委員杜姆布羅夫斯基斯(Valdis Dombrovskis)表示，協議計畫重點在於對不符合標準的非參與者(nonparticipants)進入市場設下限制，對市場導向(market orientation)條件訂定限制，或者對未達低碳濃度(low carbon intensity)標準者設限。

歐盟 美國 中國

上一則

全球控溫難題 G20未完成的作業 COP26來解？

下一則

談台海局勢 布林肯、王毅唇槍舌劍 針鋒相對

延伸閱讀

重申對台政策 布林肯：確保台自衛 反對片面改變現狀

重申對台政策 布林肯：確保台自衛 反對片面改變現狀
拜登在G20簽行政命令 要求加快解決供應鏈危機

拜登在G20簽行政命令 要求加快解決供應鏈危機

白宮發言人莎奇染疫 最後一次見拜登是26日

白宮發言人莎奇染疫 最後一次見拜登是26日

G20達多項協議 拜登歸功「美展現實力」但對中俄失望

G20達多項協議 拜登歸功「美展現實力」但對中俄失望

熱門新聞

台灣每年有8萬人應徵入伍，還有近220萬後備軍人，但目前最緊迫的問題在於軍事準備不足和士氣低落。圖為今年雙十國慶陸軍裝甲車通過總統府前向觀禮台敬禮。(記者季相儒╱攝影)

華爾街日報：台灣軍隊士氣不振 難與中國一戰

2021-10-25 19:15
美國前總統川普與中國國家主席習近平，2019年6月29日在日本大阪G20峰會上見面。路透

紐時：習近平近兩年沒跨出國門一步 原因不只是疫情

2021-10-30 11:38
路透報導，美國將公布外籍旅客搭機入境的詳細規定。歐新社

美今將公布搭機入境疫苗接種規定 可能豁免少數國家

2021-10-25 08:45
美國一個情報機關認為，新冠疫情最可能的起源是武漢實驗室發生意外事件。 路透

美情報機關報告推測：武漢實驗室意外事件引發新冠肺炎

2021-10-31 10:05
美國11月8日起要求所有外國旅客入境前要完整接種疫苗。（Getty Images）

11月8日起旅客來美 須打2劑FDA或WHO核准疫苗

2021-10-26 00:14
美國聯邦傳播委員會今天以安全理由，撤銷中國電信美洲子公司在美國的州際與國際通訊的營運許可，並要求必須在60天內停止業務。（中新社）

美撤銷中國電信子公司在美營運權 限60天內終止業務

2021-10-26 20:08

超人氣

更多 >
影／東京電車殺人案17傷 嫌扮「小丑」作案後留現場等警抓

影／東京電車殺人案17傷 嫌扮「小丑」作案後留現場等警抓
美情報機關報告推測：武漢實驗室意外事件引發新冠肺炎

美情報機關報告推測：武漢實驗室意外事件引發新冠肺炎
Zillow炒房失利 近半上市房屋削價求售

Zillow炒房失利 近半上市房屋削價求售
重申對台政策 布林肯：確保台自衛 反對片面改變現狀

重申對台政策 布林肯：確保台自衛 反對片面改變現狀
網瘋傳李雲迪受邀 任耶魯大學音樂學院終身教授

網瘋傳李雲迪受邀 任耶魯大學音樂學院終身教授