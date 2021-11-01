美歐鋼鋁關稅戰 歐盟雖怒氣未消…雙方先休兵 聯手抗中

美國及歐盟30日達成鋼鋁關稅協議，將美國前總統川普向歐盟鋼鋁開徵的25%、10%關稅，改為一定數量以上才課徵關稅。圖為波士頓一處建地，工人正在裝設鋼樑。（路透）

Politico新聞網站報導，美國 與歐盟 之間的貿易戰決定休兵，接下來雙方將聯手對付中國 ；對於與美國在30日達成的最新協議，歐盟官員雖然對於不盡滿意，但後來還是同意，為了把焦點放在共同敵手中國的身上，接受華府開出條件，其實是值得的。

前總統川普任內以威脅美國國家安全為由，2018年針對歐盟鐵、鋁祭出高關稅，一場美歐之間的貿易戰爭因此引發。30日達成的最新協議旨在讓這場貿易大戰畫下句點，美方同意取消關稅，但報導指出，布魯塞爾方面其實怒氣未消，因為川普任內推出的關稅法律基礎依舊存在，也就美國國家安全恐受威脅，美方還是對於向歐盟進口金屬設有限制。

鋼鐵製造 協議永續發展

過去幾年來，因為金屬關稅引發的不愉快，讓跨大西洋關係顯得烏雲罩頂。報導分析，讓美歐關稅戰爭得以落幕的主要原因之一，便是美歐雙方官員對於增進合作都有愈來愈迫切的意願，希望能夠攜手對抗實力強大、有中國政府撐腰的中國煉鋼產業。

Politico新聞網站分析，美國與歐盟30日達成的協議，等於在擁有共同目標的國家之間，完成讓鋼、鋁得以永續發展的全球架構。從外交層面來看，等於是抵抗北京生產過剩的因應策略。布魯塞爾與華府同時承諾，將會加強合作，讓鋼鐵製造更符合環境友善精神。

拜登再喊 聯合對抗北京

拜登總統表示，與歐盟之間的鋼鐵休兵符合他所主張的國際政治概念，也就是各國聯合對抗北京。他形容，這項協議向全世界證明「民主國家正在處理棘手問題，還會推出舉體的解決之道」。拜登說，歐盟與美國將持續為關係密切的「朋友與夥伴」。

他也說：「相關協議將限制來自中國等國家的不肖鋼鐵進入我們市場，並對傾銷鋼鐵到我們市場的國家祭出反制。」

歐盟貿易執行委員杜姆布羅夫斯基斯(Valdis Dombrovskis)表示，協議計畫重點在於對不符合標準的非參與者(nonparticipants)進入市場設下限制，對市場導向(market orientation)條件訂定限制，或者對未達低碳濃度(low carbon intensity)標準者設限。