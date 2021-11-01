談台海局勢 布林肯、王毅唇槍舌劍 針鋒相對

美國國務卿布林肯(左)31日在羅馬G20會議場邊跟中國外長王毅(右)會面。(Getty Images)

國務卿布林肯 10月31日在羅馬Ｇ20峰會場邊會晤中國外長王毅 。美國國務院官員透露，布林肯向王毅表明，華府反對北京片面改變現狀、加劇台海緊張局勢的行動，王毅則指責美國支持台獨勢力。這是兩人第二度面對面會談，也是自今年3月美中阿拉斯加會談後首度見面。

●布林肯：反對北京片面改變現狀

路透報導，該名官員說，布林肯在跟王毅進行一小時的會談中「非常明確地」表示，華府反對北京單方面對台海現狀做出任何改變，並稱美方的「一中政策」並未改變。

中國近來在台灣防空識別區內軍事演習次數有所增加，這讓台灣認為中國正加大軍事騷擾動作。

美國國務院官員還說，美方希望以負責任方式處理美中兩大經濟體間的激烈競爭。會談雙方皆承認，溝通管道暢通是最重要的。

美國國務卿布林肯(左)31日在G20會議場邊跟中國外長王毅(右)會面。(美聯社)

中國外交部發出聲明表示，王毅告訴布林肯說，台灣緊張局勢是美國支持台獨勢力所致，並敦促美方改正在各種問題上的「錯誤做法」，使中美關係重回健康發展軌道。

王毅指出，台灣問題是中美之間最敏感的問題。一旦處理失誤，將對雙方關係造成顛覆性、全局性破壞。他強調，美方指控中國大陸改變現狀不是事實，「台灣問題的真正現狀是，中國只有一個，台灣是中國的一部分，大陸和台灣同屬一個國家。」他敦促美方，「要奉行真正的一中政策，而不是假的一中政策」。

●王毅：美支持台獨勢力難辭其咎

王毅說，「當前台海局勢的癥結，就是因為台灣當局屢屢試圖突破一中框架，而美方對台獨勢力的縱容支持也難辭其咎。制止台獨傾向的發展，就是在維護台海和平。」

王毅還向布林肯說，「我願和你建立經常性聯繫，坦誠地交換意見，以增進了解，消除疑慮，避免誤判，探索合作。」

據中國外交部官網，對王毅的指控，布林肯回應說，美方將繼續堅持「一個中國」政策，表示願同中方保持溝通，負責任地管理分歧，避免對抗甚至發生危機。

一位美國國務院資深官員31日說，美國國務卿布林肯在會晤中國外長王毅時表示，美方反對中國加劇台海緊張局勢的行動。

這位官員指出，在跟王毅於G20會議場邊進行一小時的會晤中，布林肯「非常明確地」表示，華府反對北京單方面對台海現狀做出任何改變。

布林肯31日稍後在美國有線電視新聞網(CNN)受訪時表示，美國持續「堅決遵守」台灣關係法 ，並且會確保台灣在遭遇攻擊時有能力自我防衛。

布林肯表示，「我方政策並未改變。」其後又說，這指的是美國「長期所承諾，會依循台灣關係法確保台灣有辦法自我防衛」。

布林肯並表示：「我方保持承諾。我們要確保在台灣議題上，沒有人會採取任何單方面行動打破現狀。這點並未改變。」布林肯在回答主持人詢問時再次表示，「我能告訴的是，我們維持遵守、堅決遵守我們依照台灣關係法所須負的責任，包括確保台灣有能力自我防衛對抗任何侵略行為。」

主持人再問，「(拜登)總統明確表示美國會(防衛台灣)，這和你現在說的不同，不是嗎？」布林肯則重申，拜登已「表明我們將採取一切必要行動，來確保台灣有辦法自我防衛」。

根據美國國務院以發言人普萊斯(Ned Price)名義發出的會談紀要指出，布林肯和王毅會面時談到中國破壞國際秩序與違背價值觀和利益的行動，包括對人權、新疆、西藏、香港、東海、南海與台灣的行動，他並對此表達擔憂。