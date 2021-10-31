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空軍仍有1.2萬官兵拒打疫苗 恐遭除役…戰力將受影響

編譯林育正／綜合30日電
空軍訂定11月2日為接種新冠疫苗的最後期限，但迄今仍有1萬2000名官兵拒絕完整接種新冠疫苗，可能面臨強制除役或軍法。圖為珍珠港基地士兵接種疫苗。（美聯社）
空軍訂定11月2日為接種新冠疫苗的最後期限，但迄今仍有1萬2000名官兵拒絕完整接種新冠疫苗，可能面臨強制除役或軍法。圖為珍珠港基地士兵接種疫苗。（美聯社）

國防部早已下令美軍官兵強制接種新冠肺炎疫苗，但迄今仍有1萬2000名空軍官兵拒絕完整接種，讓軍方高層相當頭痛；空軍訂定的期限為11月2日，官兵屆時若仍未接種，可能面臨強制除役或軍法。

空軍資料顯示已有96%官兵至少接種第一劑，但官員警告若非醫療原因和宗教豁免，違抗命令者將受懲處；但現在讓軍隊長官頭痛的是，眾多官兵仍不願接種；若有眾多官兵遭除役，特別是飛行員或飛機維修員等關鍵職位，將導致戰力遭受打擊。

空軍官兵多達32萬4000多人，但官方不透露多少人拒絕接種或尋求豁免，甚至配合退役時間不接種離開部隊；空軍發言人安‧史堤芬尼克(Ann Stefanek)表示，詳細數字將在期限過後公布。

國防部發言人柯比(John Kirby)表示，各類疫苗中，宗教豁免者「極為少數」；在人數最多的陸軍，也僅有一人醫療豁免，無人宗教豁免。

僅幾周空軍的接種率放緩，意味幾乎全數有意願接種的官兵皆已接種；史堤芬尼克表示，若要申請醫療豁免，必須經過醫生同意；宗教豁免則是必須與軍隊牧師會談，證明請求為「誠懇的宗教緣由」。

下一階段，豁免資訊必須呈交高層指揮官，通常為三星或四星將軍，評估若不接種，是否影響服役單位任務需求；但即使指揮官感受到官兵的請求發自內心，但若認為不接種可能影響與同僚頻繁接觸的任務，仍可駁回申請。

過去美軍通常讓即將退伍的官兵獲得行政豁免，目前在11月1日前通過退伍申請，將在4月1日前正式離開部隊者，並不受強制接種令規範。

柯比表示，現役官兵近87%已完成接種；但預備役及國民兵拉把接種率拉低到68%。不同軍種的接種期限不同，接種率也因單位等有所差異。

至今美軍有71人染疫死亡，光是在9月染病身亡的官兵，比2020年一整年還多；國防部發言人狄恩茲(Charlie Dietz)表示，目前沒有完整接種的官兵死亡。

在空軍，也有近40名新入伍的士兵在接受訓練期間拒絕接踵，而被勒令退伍。

國防部 柯比 疫苗

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