5-11歲新冠疫苗 CDC擬周二批准「不是公布隔天就可打」

CDC預計下月2日宣布讓幼童接種疫苗，白宮官員呼籲家長稍安勿躁，別期待在立即就能讓孩子打到疫苗。圖為緬因州一位家長幫助上學的女兒戴好口戴。（美聯社）

聯邦食品暨藥物管理局(FDA)29日授權5歲到11歲的兒童接種低劑量輝瑞 新冠疫苗 的同時，負責單位已將疫苗妥善包裝、裝箱準備運送；聯邦疾病防治中心(CDC )預計下月2日宣布讓幼童接種疫苗，白宮官員呼籲家長稍安勿躁，別期待在CDC宣布翌日就能讓孩子打到疫苗，相關準備工作可能需要數日。

白宮防疫協調官齊安茲(Jeffrey Zients)接受「全國公共廣播電台」(NPR)專訪時說：「我們談的是專門給兒童的疫苗，我們努力計畫、統籌，確保疫苗能在數萬個家長與孩子熟知與信任的地點供幼童接種。」

這項流程並不只是開放預約這麼簡單，授權成人接種補強針也耗時數周；年齡更小的兒童將會採用較小的針頭與較低的劑量，其疫苗配方不同、包裝也不同。

齊安茲說：「我們呼籲家長準備好並制定計畫，兒童疫苗計畫會在11月8日那周準備好並啟動。」

聯邦當局上周通知各州、醫師和小兒科醫師下訂疫苗，當局與輝瑞已啟動疫苗到位前的供應作業。

齊安茲說：「在我們等待CDC下周決定的同時，希望讓愈多的疫苗事前到位愈好。」

齊安茲表示，疫苗會配送到全美2萬個地點，運送需要時間，等待CDC決定的同時，家長可開始尋找幫孩子預約接種的地點。

「我們希望第一批幼童能在周末前接種，大量疫苗會在11月8日前到達各個接種地點」；齊安茲說：「從現在起到那時，疫苗接種計畫會全速推進。」

全國約有2800萬名5歲到11歲的兒童，白宮已開始配送1500劑疫苗，未來會更多，足夠讓所有兒童接種，但當局也不預期每個人都會挽袖接種。

部分家長希望盡快讓小學的孩子打疫苗，但拜登政府也準備因應懷疑論者或觀望群眾。

齊安茲表示，政府會推出廣告，並透過在地方受民眾信賴的人士或醫師，鼓勵家長讓孩子接種疫苗。

FDA緊急授權讓5歲到11歲的兒童接種輝瑞疫苗，其研究是來自對4700名受試兒童的試驗與研究，證實輝瑞的兒童疫苗可提供90.7%的效能與保護力。

拜登政府的兒童疫苗計畫成功關鍵之一在於，將疫苗配送到家長本來就會帶孩子去接受醫療照護的機構，如小兒科、家醫科診所、兒童醫院或社區藥局；除此之外，也會有臨時疫苗接種站、行動診所，以及以學校為據點的注射診所。