反聯邦疫苗強制令 18個共和黨州提告

德州等18個共和黨執政的州對拜登政府提起訴訟，希望終止拜登對聯邦承包商下達的強制接種疫苗令。圖為德州檢察長帕克斯頓（中），他表示「聯邦政府無權剝奪個人的選擇」。（路透資料照片）

美國18州分別對拜登 政府提起三項訴訟，訴訟中指出拜登頒布的疫苗 強制令違反聯邦法律，希望終止拜登對聯邦承包商下達的強制接種疫苗令。

阿拉斯加、阿肯色、愛阿華、密蘇里、蒙大拿、內布拉斯加、新罕布夏、北達科他、南達科他、懷俄明等州州檢察長共同簽署一項訴訟，提交至密蘇里州聯邦地區法院；喬治亞、阿拉巴馬、愛達荷、堪薩斯、南卡羅來納、猶他、西維吉尼亞等州聯合向喬治亞州聯邦地區法院提交另一項訴訟；德州 獨自提交訴訟。

訴訟中要求聯邦法官終止拜登政府的疫苗強制令，疫苗強制令要求聯邦承包商的所有員工必須在12月8日前完成疫苗接種，訴訟中指出強制令違反聯邦採購法且濫用聯邦政府權力。

密蘇里州共和黨籍州檢察長施密特(Eric Schmitt)於聲明中表示：「聯邦政府若是試圖違反憲法行使其意願，迫使聯邦承包商強制接種疫苗，勞動力及企業可能會削減，進一步使供應鏈及勞動力危機加劇。聯邦政府不應該強制接種疫苗，這是我們如今提起訴訟的原因，停止這項非法、違憲的行動。」

新罕布夏州共和黨籍檢察長福密拉(John Formella)表示新冠疫苗安全、有效、值得鼓勵，但不能成為違反聯邦法的理由。

拜登表示，實施疫苗強制令能夠終止新冠疫情，但國內各地共和黨人紛紛反對疫苗強制令，表示將提出更多類似的法律挑戰。

德州檢察長帕克斯頓(Ken Paxton)表示：「聯邦政府無權剝奪個人的選擇，如果總統覺得他的耐心漸失，那他顯然低估了德州人缺乏耐心的程度，他侵犯了德州人的權利。」

此外，拜登計畫讓職業安全與健康管理局(OSHA)發布規定，所有員工達100人或以上的私人企業必須實施疫苗強制令，一些州表示將對這項命令提出法律挑戰。

目前除了新罕布夏及佛羅里達州外，其他提出訴訟的州疫苗接種率皆落後全國平均。