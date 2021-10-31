我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

賀錦麗接種第3劑莫德納疫苗 盼鼓勵民眾仿效

G20峰會 美歐鋼鋁貿易停戰 終結川普時期爭端

反聯邦疫苗強制令 18個共和黨州提告

編譯徐薏茹／綜合30日電
德州等18個共和黨執政的州對拜登政府提起訴訟，希望終止拜登對聯邦承包商下達的強制接種疫苗令。圖為德州檢察長帕克斯頓（中），他表示「聯邦政府無權剝奪個人的選擇」。（路透資料照片）
德州等18個共和黨執政的州對拜登政府提起訴訟，希望終止拜登對聯邦承包商下達的強制接種疫苗令。圖為德州檢察長帕克斯頓（中），他表示「聯邦政府無權剝奪個人的選擇」。（路透資料照片）

美國18州分別對拜登政府提起三項訴訟，訴訟中指出拜登頒布的疫苗強制令違反聯邦法律，希望終止拜登對聯邦承包商下達的強制接種疫苗令。

阿拉斯加、阿肯色、愛阿華、密蘇里、蒙大拿、內布拉斯加、新罕布夏、北達科他、南達科他、懷俄明等州州檢察長共同簽署一項訴訟，提交至密蘇里州聯邦地區法院；喬治亞、阿拉巴馬、愛達荷、堪薩斯、南卡羅來納、猶他、西維吉尼亞等州聯合向喬治亞州聯邦地區法院提交另一項訴訟；德州獨自提交訴訟。

訴訟中要求聯邦法官終止拜登政府的疫苗強制令，疫苗強制令要求聯邦承包商的所有員工必須在12月8日前完成疫苗接種，訴訟中指出強制令違反聯邦採購法且濫用聯邦政府權力。

密蘇里州共和黨籍州檢察長施密特(Eric Schmitt)於聲明中表示：「聯邦政府若是試圖違反憲法行使其意願，迫使聯邦承包商強制接種疫苗，勞動力及企業可能會削減，進一步使供應鏈及勞動力危機加劇。聯邦政府不應該強制接種疫苗，這是我們如今提起訴訟的原因，停止這項非法、違憲的行動。」

新罕布夏州共和黨籍檢察長福密拉(John Formella)表示新冠疫苗安全、有效、值得鼓勵，但不能成為違反聯邦法的理由。

拜登表示，實施疫苗強制令能夠終止新冠疫情，但國內各地共和黨人紛紛反對疫苗強制令，表示將提出更多類似的法律挑戰。

德州檢察長帕克斯頓(Ken Paxton)表示：「聯邦政府無權剝奪個人的選擇，如果總統覺得他的耐心漸失，那他顯然低估了德州人缺乏耐心的程度，他侵犯了德州人的權利。」

此外，拜登計畫讓職業安全與健康管理局(OSHA)發布規定，所有員工達100人或以上的私人企業必須實施疫苗強制令，一些州表示將對這項命令提出法律挑戰。

目前除了新罕布夏及佛羅里達州外，其他提出訴訟的州疫苗接種率皆落後全國平均。

疫苗 拜登 德州

上一則

媒體：疑涉國會暴動 7聯邦眾議員憂遭國會傳喚

下一則

網站遠距開「驅蟲藥」治新冠 眾院調查

延伸閱讀

施壓OPEC 拜登敦促G20主要能源生產國增產

施壓OPEC 拜登敦促G20主要能源生產國增產
全球氣候峰會將揭幕 拜登空手與會

全球氣候峰會將揭幕 拜登空手與會
共和黨執政11州提訴訟 告拜登疫苗強制令違憲

共和黨執政11州提訴訟 告拜登疫苗強制令違憲
國安部提交備忘錄 再度嘗試廢止「留在墨西哥」政策

國安部提交備忘錄 再度嘗試廢止「留在墨西哥」政策

熱門新聞

台灣每年有8萬人應徵入伍，還有近220萬後備軍人，但目前最緊迫的問題在於軍事準備不足和士氣低落。圖為今年雙十國慶陸軍裝甲車通過總統府前向觀禮台敬禮。(記者季相儒╱攝影)

華爾街日報：台灣軍隊士氣不振 難與中國一戰

2021-10-25 19:15
中國全國人大常委會23日通過授權國務院在部分地區展開房地產稅改革試點工作，徵稅對象包括居住用、非居住用等各類物業，不含農村宅基地。圖為山西市民在一售樓部看房。 （中新社）

出手打炒房 中國將開徵房地產稅 10大城試點

2021-10-24 02:30
美國前總統川普與中國國家主席習近平，2019年6月29日在日本大阪G20峰會上見面。路透

紐時：習近平近兩年沒跨出國門一步 原因不只是疫情

2021-10-30 11:38
路透報導，美國將公布外籍旅客搭機入境的詳細規定。歐新社

美今將公布搭機入境疫苗接種規定 可能豁免少數國家

2021-10-25 08:45
美國11月8日起要求所有外國旅客入境前要完整接種疫苗。（Getty Images）

11月8日起旅客來美 須打2劑FDA或WHO核准疫苗

2021-10-26 00:14
在片場使用道具槍誤殺攝影師的演員亞歷鮑德溫。（路透）

「槍口指著人」亞歷鮑德溫鑄大錯 恐面臨鉅額民事求償

2021-10-23 21:14

超人氣

更多 >
紐時：習近平近兩年沒跨出國門一步 原因不只是疫情

紐時：習近平近兩年沒跨出國門一步 原因不只是疫情
參與國會暴動 紐約皇后區華男被捕

參與國會暴動 紐約皇后區華男被捕
好市多「沒試衣間」怕買錯 員工傳授1招：快又方便

好市多「沒試衣間」怕買錯 員工傳授1招：快又方便
犯罪團夥專挑亞裔屋主 紐約上州竊近50萬元財物

犯罪團夥專挑亞裔屋主 紐約上州竊近50萬元財物
減肥記住4個時間點 水果挑對時間吃才能變瘦

減肥記住4個時間點 水果挑對時間吃才能變瘦