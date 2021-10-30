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施壓OPEC 拜登敦促G20主要能源生產國增產

施壓OPEC 拜登敦促G20主要能源生產國增產

中央社／羅馬30日綜合外電報導
美國總統拜登敦促握有閒置產能的20國集團（G20）主要能源生產國家加強生產，作為施壓石油輸出國家組織（OPEC）及其夥伴更廣泛努力的一部分。美聯社
美國總統拜登敦促握有閒置產能的20國集團（G20）主要能源生產國家加強生產，作為施壓石油輸出國家組織（OPEC）及其夥伴更廣泛努力的一部分。美聯社

美國總統拜登今天敦促握有閒置產能的20國集團（G20）主要能源生產國家加強生產，確保全球經濟更強勁復甦，作為施壓石油輸出國家組織（OPEC）及其夥伴更廣泛努力的一部分。

石油和天然氣價格不斷飆漲，但諸如俄羅斯和沙烏地阿拉伯等部分能源生產國家並未足夠增產，以滿足主要能源消費國，它們擔心能源短缺和通貨膨脹。

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）接受「金融時報」（Financial Times）訪問時，呼應相關疑慮，並呼籲G20領袖峰會致力提升能源價格能見度和穩定度，避免破壞疫情後全球經濟復甦。

歐洲指標性天然氣價格今年已暴漲將近600%，低庫存和需求劇增助長價格飆漲。

一位美國政府高層官員於G20討論結束後表示，能源消費國家已開始討論，倘若OPEC及其夥伴不願擴大增產，它們能如何因應。

那位官員在羅馬表示：「我們必須能夠私下與夥伴討論，思考我們能動用的工具，應付OPEC+不加緊增產情況。」

歐州的主要天然氣供應者俄羅斯及其龐大天然氣工業公司（Gazprom）已被要求做出更多努力，來緩和現貨市場價格。

另一位拜登政府高官於會議前表示，「目前正值全球經濟脆弱時刻，重要的是全球能源供應趕得上全球能源需求。一些主要能源生產國家握有閒置產能，我們正鼓勵它們加以利用，確保全球各地更強勁、更可持續復甦。」

那位官員又說，G20領袖不願明確把矛頭對準成員包括沙烏地的OPEC，或設定任何能源生產目標。

天然氣 拜登 石油

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